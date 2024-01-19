Студия HHG Film Company опубликовала финальный трейлер скандального фильма «Брат 3». В ролике показали главных героев и много новых сцен.

Ранее лента столкнулась с большим объёмом критики — работа Переверзева никак не связана с оригинальной дилогией Балабанова и рассказывает о бандитских разборках в Тамбове времён начала 2000-х.