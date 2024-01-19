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Вышел русский трейлер хоррора «Багровый рассвет»

1 февраля в российский прокат выходит американский хоррор "Багровый рассвет". Дублированный трейлер - уже в Сети. Возрастное ограничение - 18+.

Судя по трейлеру, зрителей ждет очередная история про вампиров. В этот раз таинственный человек (или не человек?), которого все называют "Красный Плащ", встает на защиту фермерши, которая без мужа пытается поднять двоих детей и сталкивается с нападками местной банды.

В главных ролях: Гай Пирс ("Чужой: Завет", "Железный человек 3"), Алекс Петтифер ("Супер Майк", "Время"), Курт Ягер ("Бесстыжие", "Новичок") и Чайк Чан ("Бэтмен: Начало", "Эверест"). Режиссер - Эндрю Брейд, известный по работе над "Зоной 414".

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