Вышел русский трейлер хоррора «Багровый рассвет»

Судя по трейлеру, зрителей ждет очередная история про вампиров. В этот раз таинственный человек (или не человек?), которого все называют "Красный Плащ", встает на защиту фермерши, которая без мужа пытается поднять двоих детей и сталкивается с нападками местной банды.