Номинантов на премию «Оскар-2024» объявят 23 января

Сегодня, 19 января, стали известны имена актёров, которые раскроют номинантов на премию «Оскар-2024» — ими стали Зази Битц («Дэдпул 2») и Джек Куэйд («Оппенгеймер»). Мероприятие пройдёт 23 января.

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За ходом трансляции можно будет следить на официальном YouTube-канале Американской киноакадемии.

96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 10 марта в Dolby Theatre. Среди главных претендентов на победу в номинации «Лучший фильм» — «Оппенгеймер» и «Барби».