Как снимали «Любовь и голуби»

В преддверии 100-летия киностудии "Мосфильм" рассказываем о съёмках комедии В. Меньшова, в которой голуби, как и положено этим птицам, примиряют двух любящих людей.

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7 января 1985 года на экраны вышла одна из самых противоречивых и самых любимых народом картин Владимира Меньшова — "Любовь и голуби". Главное противоречие фильма в том, что при его просмотре с лица зрителей не сходят искренние улыбки, хотя главных героев сложно назвать счастливыми людьми.

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На создание картины Владимира Меньшова вдохновил одноимённый спектакль Валерия Фокина, тремя годами ранее вошедший в репертуар театра "Современник". Владимиру Валентиновичу так понравилось увиденное, что он решил адаптировать историю семьи Кузякиных и для кинематографа. Роль Надюхи в спектакле исполняла... Нина Дорошина. Меньшов ни секунды не сомневался, что она должна перевоплотиться в эту героиню и в кино. Партнёром Дорошиной по спектаклю был Заслуженный артист РСФСР Геннадий Фролов. Актриса переживала, что не сможет так же вжиться в роль, партнёрствуя на съёмочной площадке с Александром Михайловым. Но, как мы знаем, всё получилось как нельзя лучше.

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Пьеса написана драматургом Владимиром Гуркиным на основе наблюдений за жизнью реальной семьи — Надежды и Василия Кузякиных. Они жили в маленьком городке иркутской области. Василий Кузякин действительно однажды поехал на курорт — подлечить "органы движения", да и закрутил интрижку. Реальные Кузякины на первых порах обижались на Гуркина, но увидев масштаб народной любви к этой истории и её героям, сменили гнев на милость.

Кроме Александра Михайлова на роль Васи пробовался Виктор Борцов и даже Сергей Юрский. Однако последнему режиссёр отдал роль дяди Мити. Сыграть Кузякина очень хотел Александр Фатюшин. Он полагал, что роль доброго деревенского мужика, совершившего большую ошибку, создана для него. И был обижен на Меньшова, поскольку тот не стал проводить пробы на эту роль для него. А постановщик просто изначально видел в этой роли именно Михайлова. Уже после первой реплики актёра, произнесённой на пробах, было понятно — это идеальный Кузякин.

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Сергею Юрскому на момент перевоплощения в дядю Митю было 49 лет. А его супруге Наталье Теняковой, в фильме также сыгравшей жену этого персонажа, и вовсе 38. Пластический грим сотворил с супружеской кино-парой чудо, превратив их в неприметных старичков. Перед оператором картины стояла сложная задача — не снимать крупным планом руки Теняковой. Гримировали только лица, а руки оставались без грима, и бы если зритель увидел ухоженные ручки молодой женщины, то попросту не поверил бы экранной бабе Шуре.

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Людмилу Гурченко пригласили на роль разлучницы-Раисы уже в ходе съёмок картины, прислав ей телеграмму. Позже в своей книге "Люся, стоп!", актриса вспоминала, сколь непросто было "влиться" в съёмочный процесс, когда другие актёры уже "притёрлись" друг к другу.

В картине появляется и сам Владимир Меньшов. Именно он торжественно произносит: "Фигура вторая. Печальная" и "Фигура третья. Разлучная". Можно заметить, как из-под кепки этого персонажа торчит кудрявая чёлка. А между прочим, это парик Раисы Захаровны, надетый на голову Владимира Валентиновича задом-наперёд.