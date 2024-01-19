Стартовали съемки четвертого сезона «Эмили в Париже»

19 января стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже». Изначально съёмочный процесс хотели завершить в конце лета или начале осени 2023 года, однако из-за протестов в Голливуде производство было отложено.

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Шоу посвящено американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и любовь.

Роль главной героини в сериале исполнила Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем проекта выступил Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).