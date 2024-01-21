Телеканал «НТВ» объявил о начале съемок драмы «Самозванец» с Максимом Стояновым

«Окунь – друг, одноклассник моего героя Бурлака и воспитанник того же детдома – погибает буквально у него на руках, и ситуация набирает очень серьёзные обороты. В связи с этим Бурлак, чтобы остаться в живых, разобраться во всей ситуации и восстановить справедливость, начинает притворяться Окунем. В процессе подготовки к роли я встречался с воспитанниками детских домов, которые давно выросли и состоялись в жизни, и интересовался, как был устроен их быт, и на какие вещи они больше всего обращали внимание. Также я общался с человеком, детдомовцем, который в своё время занимался тем же незаконным ремеслом, что и мой герой. Благодаря его консультациям я внёс некоторые правки в сценарий, не меняя при этом художественной составляющей и замысла, заложенного сценаристом».