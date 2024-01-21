Телеканал «НТВ» объявил о начале съемок драмы «Самозванец» с Максимом Стояновым

В Московской области стартовали съёмки драмы телеканала НТВ «Самозванец». Многосерийный фильм расскажет о профессиональном угонщике по прозвищу Бурлак, который после угона дорогого авто с крупной суммой денег вынужден скрываться от бандитов под именем своего погибшего друга. Главную роль в картине исполнит актёр театра и кино Максим Стоянов.
Бурлак (Максим Стоянов) и Окунь (Егор Долгополов) – профессиональные угонщики автомобилей. Выполняя заказ, они угоняют премиальную иномарку, в багажнике которой находят два миллиона долларов. Владельцы денег быстро выходят на след друзей. Окуня убивают, а Бурлаку удаётся скрыться. Чтобы спрятаться, Бурлак едет в сельскую глушь, где живёт отец Окуня (Сергей Варчук), не видевший сына с пятилетнего возраста. Здесь он выдает себя за своего покойного друга. Бурлак и Окунь одногодки, вместе росли в детском доме, поэтому Бурлак в деталях знает обстоятельства детства друга и пользуется этим.
Максим Стоянов рассказал:
«Окунь – друг, одноклассник моего героя Бурлака и воспитанник того же детдома – погибает буквально у него на руках, и ситуация набирает очень серьёзные обороты. В связи с этим Бурлак, чтобы остаться в живых, разобраться во всей ситуации и восстановить справедливость, начинает притворяться Окунем. В процессе подготовки к роли я встречался с воспитанниками детских домов, которые давно выросли и состоялись в жизни, и интересовался, как был устроен их быт, и на какие вещи они больше всего обращали внимание. Также я общался с человеком, детдомовцем, который в своё время занимался тем же незаконным ремеслом, что и мой герой. Благодаря его консультациям я внёс некоторые правки в сценарий, не меняя при этом художественной составляющей и замысла, заложенного сценаристом».
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