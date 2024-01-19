Выбор Светланы Бондарчук: топ-9 фильмов с лучшими интерьерами

Чем заняться в выходные? Конечно, посмотреть кино! А какой фильм выбрать рассказала экс-жена популярного режиссера журналистка Светлана Бондарчук.

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Фильмы бывают разные — хорошие и плохие. Есть фильмы с роскошным актерским составом, есть те, которые открывают новые таланты или пестрят бездарной игрой. Отличаются киноленты и локацией, выбранной для съемок — с красивыми видами природы, роскошными интерьерами или снятые в одном помещении киностудии.

Светлана Бондарчук предлагает посвятить вечер просмотру одного из подобных фильмов, которые настолько хороши визуально, что даже сюжет отходит на второй план.

«Есть такие фильмы, которые настолько хороши визуально, что даже сюжет уже не столь важен, — пишет Бондарчук. — А если и сценарий хорош, и актеры отличные, и картинка красивая, то это просто бинго».

Тренировать свою насмотренность в плане стильных интерьеров можно не только по тематическим альбомам или многочисленным фотографиям в интернете, иногда можно во время просмотра фильма попробовать взглянуть на происходящее на экране чуть шире, убеждена Светлана. Знаменитость предлагает обратить внимание, в каких домах живут герои, какие вещи их окружают.

«Если кино качественное, то со съемочной группой работают настоящие профессионалы и в плане дизайна, и в плане исторического и культурного соответствия», — уверена Бондарчук.

В подтверждение своих слов она приводит несколько фильмов, которые стоит посмотреть хотя бы ради потрясающих интерьеров.