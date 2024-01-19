Опрос: россияне мечтают о любви, как в фильме "Сумерки"
70% россиян хотели бы испытать такие же сильные эмоции, как в книгах, и 61% уверены, что это вполне возможно, сообщает Life.ru.
Особенно им хочется пережить любовь, подобную той, что была у Ассоль и Артура Грея, Мастера и Маргариты, а также Беллы Свон и Эдварда Каллена.
Из опроса, проведенного аналитиками книжного сервиса "Литрес" и приложения для знакомств Mamba, стало известно, что 56% респондентов имели отношения, схожие со сюжетами книг, а самым популярным жанром, на который похожи их предыдущие отношения, оказалась любовная драма (36%). Также 21% увидели параллели своей любовной истории с эротическим романом, а 18% романтические отношения напомнили легкую любовную прозу.
Большинству опрошенных нравится интенсивность эмоций (30%), романтика и нежность (28%), отсутствующая в повседневной рутине, и готовность героев совершать отчаянные поступки друг для друга (27%).
40% опрошенных уверены, что чтение романов помогает компенсировать отсутствие эмойций в настоящей жизни, а 70% респондентов часто видят маркеры нездоровых отношений между литературными персонажами.
Ранее мы рассказывали, как развестись, чтобы остаться в нормальных отношениях со своим бывшим партнером.