Опрос: россияне мечтают о любви, как в фильме "Сумерки"

70% россиян хотели бы испытать такие же сильные эмоции, как в книгах, и 61% уверены, что это вполне возможно, сообщает Life.ru.

© Кадр из фильма "Сумерки"

Особенно им хочется пережить любовь, подобную той, что была у Ассоль и Артура Грея, Мастера и Маргариты, а также Беллы Свон и Эдварда Каллена.

Из опроса, проведенного аналитиками книжного сервиса "Литрес" и приложения для знакомств Mamba, стало известно, что 56% респондентов имели отношения, схожие со сюжетами книг, а самым популярным жанром, на который похожи их предыдущие отношения, оказалась любовная драма (36%). Также 21% увидели параллели своей любовной истории с эротическим романом, а 18% романтические отношения напомнили легкую любовную прозу.

Большинству опрошенных нравится интенсивность эмоций (30%), романтика и нежность (28%), отсутствующая в повседневной рутине, и готовность героев совершать отчаянные поступки друг для друга (27%).