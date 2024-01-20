Расписание выхода мини-сериала «Властелины воздуха» от Apple
Уже 26 января на Apple TV+ состоится премьера сериала мини-сериала «Властелины воздуха» («Мастера воздуха») — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу расскажет о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.
В мини-сериал войдёт девять эпизодов — в день премьеры появятся сразу две серии, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам. Финал сериала состоится 15 марта.
Расписание выхода сериала «Властелины воздуха»
Эпизод и дата выхода:
- 1-я серия 26 января
- 2-я серия 26 января
- 3-я серия 2 февраля
- 4-я серия 9 февраля
- 5-я серия 16 февраля
- 6-я серия 23 февраля
- 7-я серия 1 марта
- 8-я серия 8 марта
- 9-я серия 15 марта
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