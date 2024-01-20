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Расписание выхода мини-сериала «Властелины воздуха» от Apple

Уже 26 января на Apple TV+ состоится премьера сериала мини-сериала «Властелины воздуха» («Мастера воздуха») — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу расскажет о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

Расписание выхода мини-сериала «Властелины воздуха» от Apple
© Чемпионат.com

В мини-сериал войдёт девять эпизодов — в день премьеры появятся сразу две серии, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам. Финал сериала состоится 15 марта.

Расписание выхода сериала «Властелины воздуха»

Эпизод и дата выхода:

  • 1-я серия 26 января
  • 2-я серия 26 января
  • 3-я серия 2 февраля
  • 4-я серия 9 февраля
  • 5-я серия 16 февраля
  • 6-я серия 23 февраля
  • 7-я серия 1 марта
  • 8-я серия 8 марта
  • 9-я серия 15 марта
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