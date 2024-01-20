«Меня травмировали и использовали»: Гагарина покинула студию в эфире шоу «Голос»

Финал первого съемочного дня шоу «Голос» завершился неожиданно. Одна из наставниц, певица Полина Гагарина, успела обидеться на участников и ведущих и покинуть студию.

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Случилось это после выступления 29-летней Анастасии Паньшиной из Луганска с песней «Спектакль окончен». К ней повернулись сразу два наставника: певец Владимир Пресняков и Полина Гагарина. Артистка отметила отличное выступление девушки и предложила ей спеть дуэтом, однако в последний момент остановилась, вспомнив прошлые сезоны шоу.

— Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили «спасибо», но шли к Владимиру. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! — рассказала Гагарина.

Артистка поставила перед Паньшиной условие: они споют дуэтом только в том случае, если девушка после этого пойдет в ее команду. В итоге совместное исполнение состоялось, две певицы обнялись и поцеловались. Однако в конце концов молодая музыкантша все-таки выбрала команду Преснякова. После такого певцу Антону Беляеву пришлось выводить Гагарину из студии и успокаивать.

— Я правда переживаю, я с ними пою… не могу уже просто, — пожаловалась наставница.

На полпути они развернулись и направились обратно в студию. После возвращения наставников Паньшина решила объяснить Гагариной свой выбор. В конце концов все завершилось мирно.

— Когда в кресло сел Владимир Пресняков в прошлом сезоне, я очень хотела попасть к нему в команду. А мечты должны сбываться, — рассказала она в эфире шоу.