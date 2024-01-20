Стартовали съёмки фильма «Трон 3» с Джаредом Лето

Норвежский режиссёр Хоаким Роннинг поделился в одной из своих соцсетей, что стартовали съёмки фильма «Трон 3». К посту постановщик прикрепил фотографию с логотипом будущей ленты.

© Чемпионат.com

Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно только, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной.