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Стартовали съёмки фильма «Трон 3» с Джаредом Лето

Норвежский режиссёр Хоаким Роннинг поделился в одной из своих соцсетей, что стартовали съёмки фильма «Трон 3». К посту постановщик прикрепил фотографию с логотипом будущей ленты.

Стартовали съёмки фильма «Трон 3» с Джаредом Лето
© Чемпионат.com

Главные роли в картине исполнят Джаред Лето («Отряд самоубийц»), Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»), Камерон Монахэн («Бесстыжие»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн»).

Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно только, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной.

Первый «Трон» вышел в 1982 году и стал культовым. В 2010-м Disney выпустила сиквел — «Трон: Наследие». Картина тоже получилась неплохой. Третий фильм станет прямым продолжением обеих лент, но когда он выйдет, неизвестно.

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