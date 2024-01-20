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Новый сезон шоу "Голос" стартовал на Первом канале

На Первом канале стартовал 12-й сезон вокального проекта «Голос». Одним из его наставников стал музыкант Антон Беляев — в 2013 году он сам участвовал в шоу, но дошел лишь до полуфинала. «Газета.Ru» рассказывает о Беляеве и других артистах, которые не победили в «Голосе», но стали звездами.

Новый сезон шоу "Голос" стартовал на Первом канале
© Газета.Ru

Антон Беляев

Видео дня

В отборочном туре «Голоса» в 2013 году Антон Беляев исполнил песню «Wicked Game», играя на рояле. К музыканту повернулись все наставники — он предпочел Леонида Агутина. В проекте артист продержался до полуфинала.

После «Голоса» группа Беляева Therr Maitz стала выступать на крупных концертных площадках. В 2015-м музыканта номинировали на премию журнала GQ «Человек года», а через год издание включило его в топ «100 самых стильных мужчин».

Позднее Беляев стал композитором фильма «Лед», запустил шоу LABoratory с участием звезд и уже сам оказался одним из наставников «Голоса». Кроме того, музыкант состоит в Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая вручает премию «Грэмми», а также преподает в Московской школе кино.

Shaman

Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) был участником третьего сезона «Голоса», который выходил с 5 сентября по 26 декабря 2014-го. Артисту на момент старта шоу было 22 года. На «слепых прослушиваниях» он исполнил песню «Знаешь», попал в команду Пелагеи, дошел до финала и занял второе место. При этом еще до «Голоса» он попробовал себя в проекте «Фактор А», где также оказался в финале, став третьим.

В 2017-2018 годах Дронов обрел популярность в интернете благодаря каверам — его перепевку хита Максима Фадеева «Танцы на стеклах» посмотрели на YouTube более 50 млн раз. В 2020-м певец взял псевдоним Shaman, а с началом СВО стал суперзвездой благодаря патриотическим песням «Я русский» и «Встанем».

В 2022 году в интервью сайту kp.ru певец заявил о желании стать наставником шоу «Голос»:

«Думаю, это был бы интересный опыт. Мне есть чем поделиться с начинающими артистами».

Ян Гэ

Осенью 2017 года актриса, режиссер и певица Ян Гэ прошла «слепые прослушивания» с песней The Beatles «Come Together» — к ней повернулся только Дима Билан. Участнице удалось дойти до финала и занять четвертое место.

В 2018 году Ян Гэ выпустила клип на трек «Монашка» и ЕР «Человек не с Земля», а также была отмечена призами на ММКФ за режиссерский дебют с фильмом «Ню». Позднее она сняла картины «Троица» (2019) и «Выйти нельзя остаться» (2020). В 2023 году Ян Гэ стала участницей немецкого «Голоса».

Наргиз

Певица Наргиз Закирова покорила жюри второго сезона «Голоса» в 2013 году, исполнив хит группы Scorpions «Still loving you» на «слепых прослушиваниях», — к ней повернулись все. В команде Леонида Агутина она заняла второе место.

Через год Наргиз подписала контракт с Максимом Фадеевым, а в 2016-м они записали совместный хит «Вдвоем». В 2019 году продюсер разорвал контракт с Закировой из-за конфликта и запретил исполнять его песни. Затем артистка сотрудничала с Виктором Дробышем. В 2022-м ей было запрещено посещать РФ в течение 50 лет.

Звонкий

Хип-хоп-исполнитель Звонкий (настоящее имя — Андрей Лысков) выбыл уже во втором туре третьего сезона «Голоса». Через год музыкант подписал контракт с лейблом Velvet Music, в 2018-м выпустил альбом «Мир моих иллюзий» — его заглавная песня «Голоса» стала хитом. На YouTube клип на этот трек собрал 62 млн просмотров.

Антон Токарев

В восьмом сезоне «Голоса» Антон Токарев попал в команду Сергея Шнурова — и занял в финале второе место. В одной из стадий проекта он исполнил кавер песни «Седьмой лепесток» группы Hi-Fi. Версия Токарева стала хитом и покорила чарты — в 2023 году она была номинирована на музыкальные премии, с ней же артист выступил на заполненном стадионе перед матчем футбольной сборной России. Музыкант также записал композиции «По звездам», «Ясный мой свет», «Убер», «Три пути», «Живой» и другие.

Севара

В 2012 году на тот момент уже известная и успешная узбекская певица Севара Назархан приняла участие в проекте «Голос» на Первом канале. Она попала в команду Агутина и выбыла из шоу после третьего этапа. По окончании «Голоса» артистка приняла участие в ряде шоу на российском ТВ: «Вышка», «Время Обедать!», «Точь-в-точь», «Танцы со звездами» и других. В 2013 году Севара выпустила русскоязычный альбом «Письма», а в 2014-м — романс «Там нет меня» на музыку композитора Игоря Николаева и стихи поэта Павла Жагуна. Под эту композицию на Олимпиаде в Пекине катались олимпийские чемпионы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Песня также прозвучала в фильме «Чебурашка».

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