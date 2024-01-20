Фильмы о выживших в снегу, основанные на реальных событиях

Некоторые из них основаны на реальных событиях.

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Стихия безжалостна и не выбирает себе конкретной жертвы. Из-за разных обстоятельств — по случайности или по глупости — люди оказываются заложниками снежных ловушек и ледяных западней. Мороз сладко убаюкивает, будто приговаривая «остановись, отдохни, не трать силы, закрой глаза».

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Врачи объясняют это тем, что тело начинает тратить большую часть энергии на теплорегуляцию, а мозг получает меньше импульсов. Поэтому замерзающий человек соображает медленно, его реакции заторможены, появляются сбивающая с ног слабость и жуткая сонливость. И если поддаться «уговорам» мороза и дать ему одержать вверх, то пиши пропало.

Героям этих фильмов пришлось собрать всю волю в кулак, бросить вызов природе и отчаянно бороться за свою жизнь – даже тогда, когда спасения ждать не приходится.

«Террор», США, 2018 год

Сериал, 2 сезона

Возрастное ограничение: 18+

Злополучная экспедиция Джона Франклина в 1845 году в Арктику, которую в дальнейшем нарекли одной из самых зловещих загадок в истории человечества, легла в сюжет романа писателя Дэна Симмонса — «Террор». Он представил своё видение трагедии – жуткое, с долей мистицизма.

130 членов экипажа кораблей «Эребус» и «Террор» оказались в ледяной ловушке. Оба корабля намертво встали в снежных торосах, которые могли достигать до нескольких десятков метров в высоту. Провизия заканчивалась, как и запасы дров для поддержания тепла, сдвинуть многотонные корабли с места было нереально. Но ещё хуже стало тогда, когда люди начали осознавать – помощи не будет. Согласно историческим данным, спасительную экспедицию снарядили лишь через несколько лет, и то этому поспособствовала супруга сэра Франклина. Найденные впоследствии останки привели к страшным выводам – по словам историков, в команде выживших процветал каннибализм. Кстати, этот факт Дэн Симмонс тоже включил в книгу.

Создатели сериала практически не отошли от художественного замысла. Люди, сознающие всю бедственность своего положения и лишённые любой надежды на спасение, становятся жертвами монстра – гигантского белого медведя. Но это не просто животное, а кровожадное мифическое существо, которое нацелено на то, чтобы уничтожить экипаж обоих кораблей.

В сериале (как и в книге) очень гармонично переплетены выживание в экстремальных холодах, саботаж на корабле, мифология, мистика и детективный сюжет. Оказавшись на грани безумия, одни сохраняют моральные принципы и благородство и до последнего вздоха остаются людьми. Другие – сбиваются в группы безумцев и готовы порвать за лишнюю банку провизии.

«На глубине 6 футов», США, 2017 год

Режиссёр: Скотт Во.

В ролях: Джош Хартнетт, Мира Сорвино.

Возрастное ограничение: 18+

Фильм основан на реальных событиях, произошедших со знаменитым хоккеистом Эриком Лемарком. Член национальной команды Франции, участник зимних Олимпийских игр – его карьера могла развиваться и дальше так же успешно. Но Эрик не прошёл испытание звёздной болезнью, да и травмы заставили его покинуть большой мир спорта.

Утешение бывшая звезда хоккея искал в запрещённых препаратах, алкоголе и экстремальном спорте. Мало было Эрику адреналина, и спортсмен ходил буквально на грани, раз за разом испытывая судьбу. Пока она не преподнесла ему суровый урок.

В феврале 2004 года Лемарк катался на сноуборде в горах Сьерра-Невады. По глупому стечению обстоятельств он заблудился на местности. И, выбрав неправильное направление, наоборот, всё дальше отдалялся от лагеря. Восемь дней Эрик блуждал по заснеженным горам в условиях экстремального мороза. Пищей ему стали кедровые орешки и кора хвойных деревьев. Эрик не сдавался – он всё время старался двигаться. Когда его силы иссякли, спортсмен продолжал ползти.

«Неважно, даже если мне придётся ползти на четвереньках, я не собирался сдаваться. Я ни в коем случае не позволю родителям похоронить меня», — писал после спасения Эрик Лемарк в своей книге «Кристально чистый». По её мотивам и был снят фильм. Не пропустите сцену после титров – вы увидите реального Эрика и узнаете, как сложилась его судьба.

«Между нами горы», США, 2017 год

Возрастное ограничение: 16+

В результате крушения небольшого самолёта врач Бен и журналистка Алекс оказываются в заснеженных горах. У Алекс сломана нога, еды практически нет, мороз крепчает, а вокруг укрытия бедолаг крутится голодная пума. Понимая, что здесь им не выжить, пара решает искать спасения самостоятельно. А впереди сотни километров до ближайшего населённого пункта, снежные препятствия, горные реки и хищники. Кстати, этот фильм идеально подойдёт для романтического вечера. Потому что самое главное здесь – любовь.

«Ледяной капкан», США, 2020 год

Режиссёр: Брендан Уолш.

В ролях: Винсент Пьяцца, Дженезис Родригес.

Возрастное ограничение: 18+

При просмотре фильма не спешите пенять на сценаристов – мол, такого не может произойти в жизни, да и поступки (точнее, проступки) главных героев необъяснимы. Ведь в основе реальная история Джима и Дженнифер Столп, которые решили, что автомобильная поездка в усиливающуюся снежную бурю – это всего лишь небольшое приключение.

В итоге машину парочки снесло в кювет, а сверху присыпало снегом. С очень большой горочкой. Драматизма добавлял тот факт, что супруги взяли в поездку пятимесячного ребёнка. И ни грамма провизии, воды и никакой тёплой одежды. О чём думали Джим и Дженнифер, отправляясь в путешествие длиной в 1500 км и всем ли удалось спастись из ловушки – смотрите фильм. Спойлерить не будем.

«Белый плен», США, 2005 год

Возрастное ограничение: 12+

Если «Хатико» вывернул вашу душу наизнанку, а «Белый Бим чёрное ухо» чуть не вызвал обезвоживание от пролитых слёз, то будьте готовы, что и этот фильм войдёт в список самых душещипательных. И да, смотреть его лучше в одиночестве, если стесняетесь показывать свои слёзы – а они точно будут. Фильм потрясающий, трогательный.

Из-за снежной бури эвакуируют людей на станции в Антарктике. За восемью ездовыми собаками обещают вернуться следующим рейсом. Но стихия только усиливается, возможность отправить самолёт за псами нереальна. Отважным животным придётся год выживать без людей. Кстати, эта реальная история произошла в конце 60-х годов прошлого века – тогда 15 собак были оставлены на произвол судьбы в суровых условиях.

«Схватка», США, 2011 год

Возрастное ограничение: 18+

Лиам Нисон просто вжился в образ вечного спасителя дочерей, жён и угнетённых сирот, преследуемых мафией. И радует, что эта роль выходит за рамки последних клишированных образов. Он – не суперагент или шпион в отставке. Его герой Джон Оттуэй – охотник на буровой станции, в чьи обязанности входит отстрел хищников, которые посягают на территорию с людьми.

По пути домой самолёт с работниками буровой терпит крушение в лесах Аляски – часть выживших пытается укрыться в обломках фюзеляжа и дождаться помощи. Но в первую же ночь на них нападает стая голодных волков. Джон понимает, что, если они будут сидеть на месте, им не спастись – они замёрзнут или будут съедены хищниками. Горстка выживших отправляется в дальний путь к ближайшему городу. Но по их следам мчится свирепая стая.

«Белая мгла», США, Канада, Франция, 2009 год

Возрастное ограничение: 16+