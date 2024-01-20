$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Фильмы о выживших в снегу, основанные на реальных событиях

Некоторые из них основаны на реальных событиях.

Фильмы о выживших в снегу, основанные на реальных событиях
© Чемпионат.com

Стихия безжалостна и не выбирает себе конкретной жертвы. Из-за разных обстоятельств — по случайности или по глупости — люди оказываются заложниками снежных ловушек и ледяных западней. Мороз сладко убаюкивает, будто приговаривая «остановись, отдохни, не трать силы, закрой глаза».

Видео дня

Врачи объясняют это тем, что тело начинает тратить большую часть энергии на теплорегуляцию, а мозг получает меньше импульсов. Поэтому замерзающий человек соображает медленно, его реакции заторможены, появляются сбивающая с ног слабость и жуткая сонливость. И если поддаться «уговорам» мороза и дать ему одержать вверх, то пиши пропало.

Героям этих фильмов пришлось собрать всю волю в кулак, бросить вызов природе и отчаянно бороться за свою жизнь – даже тогда, когда спасения ждать не приходится.

«Террор», США, 2018 год

Сериал, 2 сезона

Режиссёр: Тим Милантс, Эдвард Бергер.

В ролях: Джаред Харрис, Дерек Мио, Тобайас Мензис.

Возрастное ограничение: 18+

Злополучная экспедиция Джона Франклина в 1845 году в Арктику, которую в дальнейшем нарекли одной из самых зловещих загадок в истории человечества, легла в сюжет романа писателя Дэна Симмонса — «Террор». Он представил своё видение трагедии – жуткое, с долей мистицизма.

130 членов экипажа кораблей «Эребус» и «Террор» оказались в ледяной ловушке. Оба корабля намертво встали в снежных торосах, которые могли достигать до нескольких десятков метров в высоту. Провизия заканчивалась, как и запасы дров для поддержания тепла, сдвинуть многотонные корабли с места было нереально. Но ещё хуже стало тогда, когда люди начали осознавать – помощи не будет. Согласно историческим данным, спасительную экспедицию снарядили лишь через несколько лет, и то этому поспособствовала супруга сэра Франклина. Найденные впоследствии останки привели к страшным выводам – по словам историков, в команде выживших процветал каннибализм. Кстати, этот факт Дэн Симмонс тоже включил в книгу.

Создатели сериала практически не отошли от художественного замысла. Люди, сознающие всю бедственность своего положения и лишённые любой надежды на спасение, становятся жертвами монстра – гигантского белого медведя. Но это не просто животное, а кровожадное мифическое существо, которое нацелено на то, чтобы уничтожить экипаж обоих кораблей.

В сериале (как и в книге) очень гармонично переплетены выживание в экстремальных холодах, саботаж на корабле, мифология, мистика и детективный сюжет. Оказавшись на грани безумия, одни сохраняют моральные принципы и благородство и до последнего вздоха остаются людьми. Другие – сбиваются в группы безумцев и готовы порвать за лишнюю банку провизии.

«На глубине 6 футов», США, 2017 год

Режиссёр: Скотт Во.

В ролях: Джош Хартнетт, Мира Сорвино.

Возрастное ограничение: 18+

Фильм основан на реальных событиях, произошедших со знаменитым хоккеистом Эриком Лемарком. Член национальной команды Франции, участник зимних Олимпийских игр – его карьера могла развиваться и дальше так же успешно. Но Эрик не прошёл испытание звёздной болезнью, да и травмы заставили его покинуть большой мир спорта.

Утешение бывшая звезда хоккея искал в запрещённых препаратах, алкоголе и экстремальном спорте. Мало было Эрику адреналина, и спортсмен ходил буквально на грани, раз за разом испытывая судьбу. Пока она не преподнесла ему суровый урок.

В феврале 2004 года Лемарк катался на сноуборде в горах Сьерра-Невады. По глупому стечению обстоятельств он заблудился на местности. И, выбрав неправильное направление, наоборот, всё дальше отдалялся от лагеря. Восемь дней Эрик блуждал по заснеженным горам в условиях экстремального мороза. Пищей ему стали кедровые орешки и кора хвойных деревьев. Эрик не сдавался – он всё время старался двигаться. Когда его силы иссякли, спортсмен продолжал ползти.

«Неважно, даже если мне придётся ползти на четвереньках, я не собирался сдаваться. Я ни в коем случае не позволю родителям похоронить меня», — писал после спасения Эрик Лемарк в своей книге «Кристально чистый». По её мотивам и был снят фильм. Не пропустите сцену после титров – вы увидите реального Эрика и узнаете, как сложилась его судьба.

«Между нами горы», США, 2017 год

Режиссёр: Хани Абу-Ассад.

В ролях: Кейт Уинслет, Идрис Эльба.

Возрастное ограничение: 16+

В результате крушения небольшого самолёта врач Бен и журналистка Алекс оказываются в заснеженных горах. У Алекс сломана нога, еды практически нет, мороз крепчает, а вокруг укрытия бедолаг крутится голодная пума. Понимая, что здесь им не выжить, пара решает искать спасения самостоятельно. А впереди сотни километров до ближайшего населённого пункта, снежные препятствия, горные реки и хищники. Кстати, этот фильм идеально подойдёт для романтического вечера. Потому что самое главное здесь – любовь.

«Ледяной капкан», США, 2020 год

Режиссёр: Брендан Уолш.

В ролях: Винсент Пьяцца, Дженезис Родригес.

Возрастное ограничение: 18+

При просмотре фильма не спешите пенять на сценаристов – мол, такого не может произойти в жизни, да и поступки (точнее, проступки) главных героев необъяснимы. Ведь в основе реальная история Джима и Дженнифер Столп, которые решили, что автомобильная поездка в усиливающуюся снежную бурю – это всего лишь небольшое приключение.

В итоге машину парочки снесло в кювет, а сверху присыпало снегом. С очень большой горочкой. Драматизма добавлял тот факт, что супруги взяли в поездку пятимесячного ребёнка. И ни грамма провизии, воды и никакой тёплой одежды. О чём думали Джим и Дженнифер, отправляясь в путешествие длиной в 1500 км и всем ли удалось спастись из ловушки – смотрите фильм. Спойлерить не будем.

«Белый плен», США, 2005 год

Режиссёр: Фрэнк Маршалл.

В ролях: Пол Уокер, Брюс Гринвуд.

Возрастное ограничение: 12+

Если «Хатико» вывернул вашу душу наизнанку, а «Белый Бим чёрное ухо» чуть не вызвал обезвоживание от пролитых слёз, то будьте готовы, что и этот фильм войдёт в список самых душещипательных. И да, смотреть его лучше в одиночестве, если стесняетесь показывать свои слёзы – а они точно будут. Фильм потрясающий, трогательный.

Из-за снежной бури эвакуируют людей на станции в Антарктике. За восемью ездовыми собаками обещают вернуться следующим рейсом. Но стихия только усиливается, возможность отправить самолёт за псами нереальна. Отважным животным придётся год выживать без людей. Кстати, эта реальная история произошла в конце 60-х годов прошлого века – тогда 15 собак были оставлены на произвол судьбы в суровых условиях.

«Схватка», США, 2011 год

Режиссёр: Джо Карнахан.

В ролях: Лиам Нисон, Фрэнк Грилло, Дермот Малруни.

Возрастное ограничение: 18+

Лиам Нисон просто вжился в образ вечного спасителя дочерей, жён и угнетённых сирот, преследуемых мафией. И радует, что эта роль выходит за рамки последних клишированных образов. Он – не суперагент или шпион в отставке. Его герой Джон Оттуэй – охотник на буровой станции, в чьи обязанности входит отстрел хищников, которые посягают на территорию с людьми.

По пути домой самолёт с работниками буровой терпит крушение в лесах Аляски – часть выживших пытается укрыться в обломках фюзеляжа и дождаться помощи. Но в первую же ночь на них нападает стая голодных волков. Джон понимает, что, если они будут сидеть на месте, им не спастись – они замёрзнут или будут съедены хищниками. Горстка выживших отправляется в дальний путь к ближайшему городу. Но по их следам мчится свирепая стая.

«Белая мгла», США, Канада, Франция, 2009 год

Режиссёр: Доминик Сена.

В ролях: Кейт Бекинсейл, Гэбриел Махт, Том Скеррит.

Возрастное ограничение: 16+

Остаётся только догадываться, как красотку Кейт Бекинсейл забросило в Антарктиду. Да ещё и в качестве помощника федерального маршала. Кэрри Стетко уже готова подать в отставку и покинуть морозный и недружелюбный материк навсегда. Но буквально за несколько часов до отправления на большую землю Кэрри сообщают, что найден труп. Теперь девушка не может покинуть пост, пока не проведёт расследование и не найдёт убийцу. И на всё это у неё есть всего три дня – грядёт Антарктическая буря, которую называют «белой мглой».

Фильмы и сериалы
Белая мгла
Белый плен
Схватка
Между нами горы
Тим Милантс
Хани Абу-ассад
Доминик Сена
Винсент Пьяцца
Брюс Гринвуд
Гэбриел Махт
Эдвард Бергер
Фрэнк Грилло
Тобайас Мензис
Идрис Эльба
Джош Хартнетт
Лиам Нисон
Джон Франклин
Дэн Симмонс
Кейт Бекинсейл
Фрэнк Маршалл
Дермот Малруни
Пол Уокер
Джо Карнахан
Джаред Харрис
Кейт Уинслет
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости