Как снимали любимое кино: "Афоня"

В октябре 1975 года на экраны вышел фильм "Афоня" Георгия Данелии, в котором комедия настолько тесно переплетена с трагедией, что различить границы жанров не представляется возможным.
- Сценарист фильма Александр Бородянский создал сюжет этого фильма в тот период, когда трудился маляром-штукатуром, совмещая работу с обучением на сценарном факультете ВГИКа. В первом варианте сценария Афанасий Борщов был также маляром, а главной сюжетной линией были его отношения со скромницей Катей. Но сантехник, на взгляд Бородянского, был более комичен, поскольку представители этой профессии в 70-е годы прошлого века частенько становились героями анекдотов. Однако сценарист изначально не хотел счастливого конца этой истории;
- Непутёвого Афоню должен был сыграть Борислав Брондуков, а съёмки фильма планировались на киностудии им. Довженко. Для начала работы всё было готово, но вдруг пришло иное распоряжение из Госкино: снимать картину должны на "Мосфильме". Георгий Данелия внёс значительные изменения в сценарий — уж очень жёсткой показалась ему история, придуманная Бородянским, хотелось снять нечто более весёлое. Он изменил и финал истории — в первоначальном варианте Афоня пытается сбежать от себя, сотрудники аэропорта проверяют его документы и замечают контраст, который видят и зрители: на фото в паспорте запечатлён юный весёлый парень, а у стойки регистрации стоит замученный седеющий мужчина с потухшим взором.
- Данелия всерьёз планировал снять в роли Афони Владимира Высоцкого. Специально для него режиссёр предусмотрел в сценарии сцену, где главный герой поёт под гитару. Но его сыграл Леонид Куравлёв, поскольку внешне он более трогательный, а значит, зрители простят такому Афоне всё;
- Евгению Симонову на роль Кати постановщик утвердил без проб. Девушка была студенткой Щукинского училица и очень волновалась, работая с Леонидом Куравлёвым. Как позднее вспоминала Евгения Павловна, знаменитый коллега был очень вежлив по отношению к ней, помогал преодолеть волнение и всячески подбадривал. На момент съёмок "Афони" Симонова уже согласилась на съёмки в фильме "Пропавшая экспедиция", который подразумевал натурные съёмки в Башкирии. Актриса должна была уехать туда через три дня после утверждения на роль Кати, поэтому сцены с её участием отсняли оперативно, за пару дней. Кадр фильма "Афоня"Источник фото: Киностудия "Мосфильм"Иное развитие сюжета или менее позитивный финал сделали бы историю Афони совсем другой. А зрители любят этот фильм именно таким, каким он в итоге и получился.