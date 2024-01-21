Съемки фильма «Мортал Комбат 2» завершены

21 января завершились съёмки фильма «Мортал Комбат 2». Напомним, производство ленты возобновили в ноябре 2023 года.

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«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части, вышедшей в 2021 году. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые. Заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель воплотит образ Джейд.

Режиссёром картины выступил Саймон Маккуойд — он работал над первой частью. Кресло продюсера досталось Тодду Гарнеру («Толстяк против всех», «Друзья по отпуску 2»).