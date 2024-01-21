Фильм «Бременские музыканты» заработал уже 2,5 млрд рублей

В эти выходные сборы фильма «Бременские музыканты» превысили 2,5 млрд рублей. Об этом стало известно благодаря информационному ресурсу ЕАИС.

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Ремейк культового советского мультфильма с живыми актёрами добился такого результата ровно за три недели — премьера ленты состоялась 1 января.