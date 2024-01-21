Умерла создательница "Челюстей", "Большого Лебовски" и "Матрицы" Мо Генри

В Лос-Анджелесе скончалась Морин "Мо" Генри, американская редактор, продюсер и в первую очередь - опытнейший и востребованный сотрудник голливудского монтажного цеха.

© Российская Газета

Мо была одним из ведущих в американской киноиндустрии negative cutting-специалистов. Это человек, который занимается подготовкой негатива на стадии постпродакшн - чтобы тот максимально точно соответствовал окончательному редактированию перед выпуском отпечатков проекта.

Последний раз Мо брала в руки монтажные ножницы в 2021-м - работая над "Лакричной пиццей".

Как передает THR, со ссылкой на подтверждение от сына Мо Логана, Генри, названная "гигантом постпродакшна", отошла на 68-м году жизни от печеночной недостаточности.