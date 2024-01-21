Умерла создательница "Челюстей", "Большого Лебовски" и "Матрицы" Мо Генри
В Лос-Анджелесе скончалась Морин "Мо" Генри, американская редактор, продюсер и в первую очередь - опытнейший и востребованный сотрудник голливудского монтажного цеха.
Мо была одним из ведущих в американской киноиндустрии negative cutting-специалистов. Это человек, который занимается подготовкой негатива на стадии постпродакшн - чтобы тот максимально точно соответствовал окончательному редактированию перед выпуском отпечатков проекта.
Мо родилась в 1956 году в Лос-Анджелесе и в бизнес зашла в 1975-м - сразу с "Челюстей" Спилберга. Далее - "Апокалипсис сегодня","Бэтмен навсегда","Казино","Схватка","Джуманджи","От заката до рассвета","Пятый элемент","Люди в черном","Звездный десант","Большой Лебовски","Матрица" - всего 475 картин.
Последний раз Мо брала в руки монтажные ножницы в 2021-м - работая над "Лакричной пиццей".
Как передает THR, со ссылкой на подтверждение от сына Мо Логана, Генри, названная "гигантом постпродакшна", отошла на 68-м году жизни от печеночной недостаточности.
Отмечено, что одним из своих самых памятных опытов она называла работу над "Матрицей", наиболее изматывающим - над расширенной версией "Апокалипсиса сегодня", тогда как наиболее приятным и "потрясающим" - над "Гарри Поттером и Тайной комнатой".