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Умерла создательница "Челюстей", "Большого Лебовски" и "Матрицы" Мо Генри

В Лос-Анджелесе скончалась Морин "Мо" Генри, американская редактор, продюсер и в первую очередь - опытнейший и востребованный сотрудник голливудского монтажного цеха.

Умерла создательница "Челюстей", "Большого Лебовски" и "Матрицы" Мо Генри
© Российская Газета

Мо была одним из ведущих в американской киноиндустрии negative cutting-специалистов. Это человек, который занимается подготовкой негатива на стадии постпродакшн - чтобы тот максимально точно соответствовал окончательному редактированию перед выпуском отпечатков проекта.

Мо родилась в 1956 году в Лос-Анджелесе и в бизнес зашла в 1975-м - сразу с "Челюстей" Спилберга. Далее - "Апокалипсис сегодня","Бэтмен навсегда","Казино","Схватка","Джуманджи","От заката до рассвета","Пятый элемент","Люди в черном","Звездный десант","Большой Лебовски","Матрица" - всего 475 картин.

Последний раз Мо брала в руки монтажные ножницы в 2021-м - работая над "Лакричной пиццей".

Как передает THR, со ссылкой на подтверждение от сына Мо Логана, Генри, названная "гигантом постпродакшна", отошла на 68-м году жизни от печеночной недостаточности.

Отмечено, что одним из своих самых памятных опытов она называла работу над "Матрицей", наиболее изматывающим - над расширенной версией "Апокалипсиса сегодня", тогда как наиболее приятным и "потрясающим" - над "Гарри Поттером и Тайной комнатой".

Фильмы и сериалы
Гарри Поттер и тайная комната
Звёздный десант
Бэтмен навсегда
Казино
Люди в чёрном
Большой Лебовски
Апокалипсис сегодня
Джуманджи
От заката до рассвета
Матрица
Пятый элемент
Схватка
Челюсти
Гарри Поттер