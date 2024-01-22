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Фильм "Холоп-2" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российская комедия "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко снова стала лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 215,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 18 по 21 января.

Фильм "Холоп-2" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ
© Кадр из фильма "Холоп 2"

Фильм, вышедший в прокат в России 1 января 2024 года, является продолжением комедии "Холоп". Картина повествует о бывшем мажоре Грише, который после путешествия в "прошлое" не может пройти мимо того, что творит избалованная дочь чиновницы Катя. Роль Гриши сыграл Милош Бикович, а роль Кати - Аглая Тарасова.

Также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Олег Комаров и другие.

На второй строчке рейтинга оказался семейный музыкальный полнометражный фильм "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Он собрал 202,3 млн рублей. Главые герои - Трубадур и друзья-самозванцы, которые объединились, чтобы совершить подвиг и рассмешить дочь короля. Роль главного героя сыграл Тихон Жизневский. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Роман Курцын, Ирина Горбачева, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие.

На третьем месте - военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего. По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц.

Все они пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.

Фильмы и сериалы
Бременские музыканты
Воздух
Кристина Лапшина
Сергей Соцердотский
Тихон Жизневский
Наталья Рогожкина
Клим Шипенко
Роман Курцын
Валентина Ляпина
Аглая Тарасова
Ольга Дибцева
Сергей Бурунов
Александр Самойленко
Елена Лядова
Ирина Горбачева
Иван Охлобыстин
Алексей Герман
Мария Аронова
Олег Комаров
Мария Миронова
Милош Бикович
Дмитрий Дюжев
Константин Хабенский