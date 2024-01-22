Фильм "Холоп-2" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российская комедия "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко снова стала лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 215,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 18 по 21 января.

© Кадр из фильма "Холоп 2"

Фильм, вышедший в прокат в России 1 января 2024 года, является продолжением комедии "Холоп". Картина повествует о бывшем мажоре Грише, который после путешествия в "прошлое" не может пройти мимо того, что творит избалованная дочь чиновницы Катя. Роль Гриши сыграл Милош Бикович, а роль Кати - Аглая Тарасова.

На третьем месте - военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего. По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц.