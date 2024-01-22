Умерла создательница «Челюстей» и «Матрицы»

Американский редактор, продюсер и наиболее опытный голливудский монтажист Морин «Мо» Генри ушла из жизни Лос-Анджелесе. Ей было 67 лет.

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Генри была одним из ведущих в американской киноиндустрии negative cutting-специалистов. Также ее признали «гигантом постпродакшна». Редактор участвовала в создании более 500 картин. Согласно данным, продюсер умерла от печеночной недостаточности.