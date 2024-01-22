Умерла создательница «Челюстей» и «Матрицы» Морин Генри
Американский редактор, продюсер и наиболее опытный голливудский монтажист Морин «Мо» Генри ушла из жизни Лос-Анджелесе. Ей было 67 лет.
Генри была одним из ведущих в американской киноиндустрии negative cutting-специалистов. Также ее признали «гигантом постпродакшна». Редактор участвовала в создании более 500 картин. Согласно данным, продюсер умерла от печеночной недостаточности.
Карьера Морин началась с 1975 году. Она работала над фильмами Стивена Спилберга «Челюсти». После этого приняла участие в создании таких популярных кинолент, как: «Апокалипсис сегодня», «Бэтмен навсегда», «Джуманджи», «От заката до рассвета», «Пятый элемент», «Люди в черном», «Звездный десант». Помимо этого, она монтировала фильмы «Большой Лебовски», «Матрица», «Привидение», «Шестое чувство», «Моя большая греческая свадьба», «Интерстеллар», «Гарри Поттер и тайная комната» и «Человек-паук». Генри завершила свою карьеру в 2021 году после работы над «Лакричной пиццей», сообщает THR со ссылкой на ее сына.
Ранее во Франции умер знаменитый советский и грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани. Ему было 89 лет.