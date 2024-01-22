Мультфильм «Кунг-фу Панда 4»: дата выхода, сюжет, возвращение любимых героев

Весной 2024 года в мировой прокат выйдет новый мультфильм студии DreamWorks Animation — «Кунг-фу Панда 4». Зрители увидят продолжение приключений большой панды по имени По: он прошел путь от обычного неуклюжего добряка до бесстрашного мастера кунг-фу и стал Воином Дракона. В новой части франшизы По и его друзья столкнутся с новым опасным злодеем и вновь попытаются спасти Китай от разрушения. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете четвертой части «Кунг-фу Панды», какие персонажи вернутся в продолжении франшизы и когда мультфильм выйдет на экраны.

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Главное о мультфильме «Кунг-фу Панда 4»

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Оригинальное название: Kung Fu Panda 4 Дата премьеры: 8 марта 2024 года Страна: США, Китай Студия: DreamWorks Animation Режиссер: Майк Митчелл, Стефани Стайн Жанр: семейный, фэнтези, боевик, комедия, приключения

Дата выхода

О том, что студия DreamWorks Animation действительно планирует выпустить продолжение мультфильма о панде-воине кунг-фу, стало известно в августе 2022 года. В апреле 2023-го пост режиссера мультфильма официально занял Майк Митчелл — до этого он работал над такими проектами, как «Тролли», «Шрек навсегда» и «Элвин и бурундуки 3». Его напарницей стала постановщица четвертого «Шрека» Стефани Стайн, а на должность продюсера была выбрана Ребекка Хантли.

14 декабря 2023 года вышел первый официальный трейлер грядущего мультфильма.

Мировая премьера мультфильма «Кунг-фу Панда 4» состоится 8 марта 2024 года

В октябре 2023 года стало известно, что DreamWorks Animation больше не будет самостоятельно производить мультфильмы — «Кунг-фу Панда 4» станет одним из последних сольных проектов студии.

Франшиза «Кунг-фу Панды»

Первая часть анимационной франшизы вышла в 2008 году. История рассказывала о неуклюжей и ленивой панде по имени По, который мечтал стать настоящим воином. По предстояло обучиться искусству кунг-фу под руководством шиншиллы Мастера Шифу и стать новым Воином Дракона — защитником Долины Мира. В процессе обучения По познакомился с легендарной «Неистовой Пятеркой»: Тигрицей, Журавлем, Богомолом, Обезьяной и Гадюкой. Вместе герои смогли победить бывшего ученика Мастера Шифу — злого снежного барса Тай Лунга.

Во второй части картины, которая вышла через шесть лет после первого мультфильма, команда мастеров кунг-фу сражалась с Лордом Шэнем — коварным павлином, который собирался создать смертельное оружие и подчинить себе весь Китай. А в «Кунг-фу Панде 3» 2016 года По узнал правду о своих настоящих родителях и отправился в тайное поселение больших панд, чтобы спасти семью от грозного буйвола Кая, который намеревался лишить всех обитателей Долины их жизненной силы Ци.

~1,8 миллиарда долларов суммарно заработали три части «Кунг-фу Панды» в прокате

Все три части «Кунг-фу Панды» полюбились зрителям и критикам. Анимационную вселенную развили мультсериалы и короткометражные фильмы.

Какие проекты дополняют франшизу «Кунг-фу Панды»: короткометражный мультфильм «Секреты Неистовой Пятерки» (2008 год); короткометражный мультфильм «Праздник Кунг-фу Панды» (2010 год); короткометражный мультфильм «Секреты мастеров» (2011 год); мультсериал «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (2011 год); короткометражный мультфильм «Загадки свитка» (2016 год); мультсериал «Кунг-фу панда: Лапки судьбы» (2018 год); мультсериал «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона» (2022 год).

Сюжет

В четвертой части «Кунг-фу Панды» По придется отказаться от должности Воина Дракона, чтобы стать духовным наставником Долины Мира. Его преемницей будет хитрая лисица Чжэнь — преступница, живущая в большом городе. Неуклюжий По попытается наладить отношения с Чжэнь и обучить ее всему, что знает сам — одновременно с этим герои будут противостоять новому врагу.

В новом фильме Воину Дракона предстоит столкнуться с опасным противником — злой колдуньей по имени Хамелеон. Она умеет превращаться в существо любых размеров, перенимать чужие способности и стили кунг-фу. «Это самый сверхъестественный злодей, с которым встречался По. Нам она очень нравится», — рассказал режиссер картины Майк Митчелл. Он также добавил, что Хамелеон — самый умный соперник По за всю историю франшизы.

По стал величайшим героем — теперь ему предстоит сразиться с величайшим злодеем Майк Митчелл режиссер мультфильма «Кунг-фу Панда 4»

Персонажи

Майк Митчелл рассказал, что в продолжении «Кунг-фу Панды» зрители увидят практически всех полюбившихся героев из прошлых частей. «Все герои возвращаются!» — анонсировал он.

К озвучиванию персонажей также вернутся все актеры из предыдущих частей, а голосом панды По традиционно станет Джек Блэк («Отпуск по обмену», «Школа рока»).

Персонажи мультфильма «Кунг-фу Панда 4»

По (Джек Блэк) — главный герой мультфильма, большая панда, мастер кунг-фу и Воин Дракона. Добрый и наивный, очень любит вкусную еду; Мастер Шифу (Дастин Хоффман) — шиншилла, духовный наставник По, который обучил его искусству кунг-фу. Мудрый и саркастичный; Чжэнь (Аквафина) — лисица, хитрая преступница, которой суждено стать новым Воином Дракона; Хань (Ке Хюи Куан) — панголин, глава банды разбойников; господин Пинг (Джеймс Хонг) — гусь, заботливый приемный отец По; Ли Шань (Брайан Крэнстон) — большая панда, биологический отец По; Хамелеон (Виола Дэвис) — главная злодейка мультфильма. Злая колдунья, способная перенимать навыки других мастеров кунг-фу и воровать их обличье.

В «Кунг-фу Панде 4» зрители увидят Иэн Макшейн), который был главным противником По в самой первой части «Кунг-фу Панды».