Съёмки «Громовержцев» от Marvel стартуют в конце февраля

Себастиан Стэн, сыгравший Баки Барнса в киновселенной Marvel, в интервью изданию Variety рассказал, что съёмочный процесс «Громовержцев» начнётся в конце феврале. Ранее говорилось о середине весны.

© Чемпионат.com

По словам Стэна, он взволнован своим возвращением к роли Барнса. Актёр подчеркнул, что у фильма отличный актёрский состав, с которым он рад работать.

Я взволнован. Я собираюсь вернуться в основном через месяц или около того. У нас там отличный актёрский состав. В общем-то всегда было здорово работать с другими, и сейчас тоже всё отлично.

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Стивен Ян, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие.