«Три богатыря и Пуп Земли» опережают кино-конкурентов с большим отрывом

Российский мультипликационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» стал самым успешным релизом франшизы и отечественной анимации в целом. По результатам четвертого уикенда общие сборы в стране достигли 947 миллиона рублей.

Двенадцатая во франшизе «Три богатыря» анимационная картина создана студией «Мельница» и кинокомпанией «СТВ», и выпущена в прокат 28 декабря. «Три богатыря и Пуп Земли» обошли таких своих предшественников, как «Три Богатыря на дальних берегах» (933 миллиона рублей), «Три Богатыря. Ход конём» (925 миллионов рублей), «Иван Царевич и Серый Волк» (621 миллион рублей), «Финник» (443 миллиона рублей) и другие. Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Три богатыря» – самая масштабная франшиза полнометражных анимационных фильмов в России.