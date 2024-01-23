$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Фильм «Феррари» вышел в онлайне

Сегодня фильм «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях вышел в цифровых онлайн-площадках. Ленту можно посмотреть в Amazon Prime Video и других площадках.

Фильм «Феррари» вышел в онлайне
© Чемпионат.com

Напомним, что режиссёром картины выступил Майкл Манн.

Действие картины разворачивается в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Помимо Драйвера и Крус, в актёрский состав вошли Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя и другие.

В мировом прокате «Феррари» собрал всего $ 35 млн при бюджете около $ 80 млн. Скорее всего, новая лента Майкла Манна вряд ли сможет окупиться. Фильм получил официальный прокат в России и вышел с полноценным дубляжом.

Фильмы и сериалы
Сара Гадон
Джек О'коннелл
Майкл Манн
Патрик Демпси
Пенелопа Крус
Адам Драйвер
Шейлин Вудли
Amazon
Ferrari
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости