На Первом канале состоится премьера сериала "Большой дом"

На Первом канале стартует сериал Егора Кончаловского «Большой дом». Исторический детектив, созданный при поддержке Института развития интернета, вышел к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первую серию покажут 22 января в 22:00 по московскому времени, сообщили создатели картины.

Действие фильма происходит в двух исторических эпохах: в период оттепели в 1965 году и в период блокады Ленинграда в 1942. В основу сюжета легли реальные материалы уголовных дел, которые десятки лет хранились под грифом «Совершенно секретно». Их расследовали сотрудники Ленинградского управления КГБ в 1940-60-е годы. Многие из фактов, показанных в фильме, будут озвучены впервые.

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Продюсер картины Павел Зубенко рассказал, что вынашивал идею этого проекта более 10 лет.

«В 2012 году я познакомился с историческими фактами о банде «Зигзаг», коллаборационистах, которые в блокаду пытались подорвать продуктовую стабильность в Ленинграде. Они подделывали продуктовые карточки. К этому мы добавили еще дела, с которыми нам удалось познакомиться. Восемь серий нашего фильма — это фактически четыре остросюжетных детектива, которые объединены одной сквозной сюжетной линией», — пояснил он.

Режиссер-постановщик и соавтор сценария Егор Кончаловский называет блокаду Ленинграда отдельно взятой трагедией внутри Отечественной войны.

«Этому не было аналогов никогда в мире, когда огромный миллионный город был вынужден выживать 872 дня без света, тепла, еды, воды. Это очень трудная и сложная тема, и вся съемная группа отнеслась к ней с трепетным уважением», — говорит режиссер.

В центре сюжета картины — интеллектуальная схватка главного героя «Большого дома» — подполковника КГБ Михаила Широкова, роль которого исполняют Борис Хвошнянский и Илья Коробко и диверсанта, работавшего во время войны на немецкую разведку, Александра Строганова по кличке Граф — его образ воплотили Артур Ваха и Никита Волков.

Сериал будут показывать с понедельника по четверг. Ранее проект вышел на Иви, Okko и Кинопоиске.