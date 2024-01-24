Вышел сериал "Клипот" про современную "золотую молодежь"
Сериал "Клипот" - психологический триллер про "золотую молодежь" - вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Сюжет четырехсерийного фильма вкратце таков: в небольшой город Покров после учебы за границей возвращается красавец и ловелас Антон Раевский. При взгляде на него вспоминаешь молодых людей, которые мечтали изменить Россию в XVIII и XIX веках, - настолько универсален герой.
В это время размеренная жизнь горожан неожиданно прерывается сообщением о бомбе, заложенной в Центре современного искусства, который построили на месте Хлебозавода. За подготовкой акции стоит таинственная молодежная организация "Клипот", участников которой арестовывают.
Странное слово "Клипот" взято создателями из учения Каббалы. Если коротко - злые демонические сущности, окружающие нечто святое. И с первых же минут сериала зрители видят, как взаимодействуют низкое и высокое, святость и грех. Раевский случайно знакомится с молодой монахиней...
"Клипот" - история о том, какими могут вырасти дети, которые родились с золотой ложкой во рту. В группу молодых людей, которых арестовывают по подозрению в экстремизме, входят художница, выпускник Стэнфорда, админ оппозиционного телеграм-канала, дочь губернатора, фемактивистка и анархист. Они отказались от общепринятых ценностей, устраивали провокации и шантажировали чиновников и руководство города. В глазах общественности они - мятежники и нарушители порядка, а в своих собственных - борцы за прекрасный мир будущего. Причем у них есть родители, родные, которые их оберегают и любят. Но они выбрали для себя в жизни другой путь.
Первые зрители уже успели сравнить сериал с "Бесами". Создатели не отрицают, что "Бесами" вдохновлялись и от них отталкивались, снимая фильм о взрослых, свернувших с истинного пути в угоду выгоде, и молодых людях, которым все дозволено.
Сериал поддержан Институтом развития интернета, и его также сравнивают со "Словом пацана" - тем более что снимались оба проекта в Ярославле. Только "Клипот" раньше.
"Мы начали писать сценарий в 2019 году, когда мир был другим. В процессе хотели переделать сценарий под современные реалии, но отказались: мы хотим говорить про вечные вещи, которые существуют вне зависимости от внешних обстоятельств, - говорит сценарист Дмитрий Петровский. - Какими вырастут дети, у которых есть все, о чем только можно мечтать, кроме любви? И какой мир они захотят построить, если у них будет такая возможность? Наша история - об этом. Героям предстоит разобраться в себе и понять, что действительно важно, а что нет, и что отказ от "вечных ценностей", над которыми они смеются, ведет к безумию и трагичным последствиям".
При просмотре "Клипота" также напрашивается сравнение с таким сериалом, как "Союз Спасения. Время гнева". Ничего, что во втором случае рассказывается история декабристов. Эпохи - разные, золотая молодежь - одна. И там, и там - затевает переворот. Что случилось с декабристами - вы знаете. Что случилось с героями "Клипота" - рассказывать не будем. Лучше посмотреть.
Дословно
Марина Юденич, писатель, журналист:
Клипот - это бес. Если дословно и по Каббале, то богопротивная демоническая сила. По-русски коротко - бес.
И тут, конечно же, немедленно возникает тень Федора Михайловича. Совершенно обоснованно возникает, надо сказать. Фильм, как я понимаю, снят и по "Бесам" тоже, авторы вплели их в канву событий, которые еще недавно были если не на первых полосах газет, то в топе Телеги уж точно. Ну или наложили как кальку на хронику тех самых событий. И все совпало.
В этом кино странным образом смешались Достоевский, каббала и дело "Сети", хотя создатели говорили, что в чистом виде - это ничто из названного и даже не парафраз. И не надо искать прямых параллелей. Но на премьере говорили о том, что параллели и аналогии возникают неизбежно...
Но главное, что вынесла я именно после долгого разговора (прежде всего со сценаристами Ольгой Шведовой и Дмитрием Петровским), - это надежда. Потому что клипот - это всего лишь черная скорлупа, оболочка, которая пытается рассеять божественный свет. Одно только замечание на полях. Я с годами - а вернее, с годами, прожитыми в нашей новейшей истории, - все больше боюсь Достоевского. Его мрачная хтонь как-то вдруг неожиданно и очень ощутимо проступает в современных реалиях. И что с ней делать, непонятно, как, собственно, непонятно было и ему.
А бесам нельзя давать волю.