«Слово пацана», «По щучьему велению» и «Чебурашка» — итоги онлайн-проката в 2023 году

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» подвело итоги российского онлайн-проката в 2023 году. Среди полнометражных проектов лидером оказался «Чебурашка» — лента оказалось крайне популярной в сервисах Wink и Okko, попав в десятку также в Kion и на «Иви».

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Ключевым декабрьским релизом стала комедия «По щучьему велению» — экранизация одноимённой русской народной сказки. Лента с Никитой Кологривым стала самой востребованной премьерой декабря на Okko и Wink. Общий рейтинг последнего же возглавил «Слово пацана» — один из самых популярных российских сериалов в истории.