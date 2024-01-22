Умерла создательница сериалов "Игра престолов" и "Рим" Эйприл Ферри
Ушла из жизни Эйприл Ферри, американская актриса, бывшая бродвейская танцовщица и художник по костюмам, номинант премии "Оскар". Всего на счету артистки дюжина наград и номинаций - включая "Эмми" и BAFTA.
На "Оскар"художница номинировалась за комедийный вестерн 1994 года с Мелом Гибсоном и Джоди Фостер "Мэверик"- и это была единственная номинация проекта.
Помимо прочего, Ферри создавала костюмы для "Игры престолов", "Рима" - первого по-настоящему масштабного многосерийного телепеплума, для "Мира Юрского периода", "РобоКопа" 2014-го, второго "Полтергейста" и третьего "Терминатора".
В 1984-м Ферри дебютировала как актриса - в триллере "Убийство Майка".
Артистка ушла чуть менее чем через три месяца после своего 91-летия. Об этом сообщили в CDG - профильной гильдии, объединяющей кино-, теле- и театральных художников по костюмам.
Эйприл Ферри родилась в Северной Каролине. В бизнесе - с начала 1980-х: "Большой переполох в маленьком Китае", "Детские игры" (про куклу-убийцу Чаки) 1988-го, "Левиафан" Косматоса, второй "Бетховен", "Освободите Вилли", "Донни Дарко", "15 минут славы" с Де Ниро и Тактаровым - всего порядка 60 фильмов и сериалов.