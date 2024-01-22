Умерла создательница сериалов "Игра престолов" и "Рим" Эйприл Ферри

Ушла из жизни Эйприл Ферри, американская актриса, бывшая бродвейская танцовщица и художник по костюмам, номинант премии "Оскар". Всего на счету артистки дюжина наград и номинаций - включая "Эмми" и BAFTA.

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На "Оскар"художница номинировалась за комедийный вестерн 1994 года с Мелом Гибсоном и Джоди Фостер "Мэверик"- и это была единственная номинация проекта.

Помимо прочего, Ферри создавала костюмы для "Игры престолов", "Рима" - первого по-настоящему масштабного многосерийного телепеплума, для "Мира Юрского периода", "РобоКопа" 2014-го, второго "Полтергейста" и третьего "Терминатора".

В 1984-м Ферри дебютировала как актриса - в триллере "Убийство Майка".