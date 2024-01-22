Вышел трейлер российской комедии «Адам и Ева» про последних людей на Земле

«Адам и Ева» расскажет о Марине и Викторе — единственных оставшихся людях в огромном городе и, возможно, на всей Земле. После того как герои худо-бедно обустроили свой быт, перед ними встаёт куда более серьёзный вопрос – как возродить человечество, если вы не нравитесь друг другу?