Кто снялся в сериале, который называют русским ответом «‎Людям Икс»

С 25 января на Кинопоиске выходит долгожданный сериал "Иные", который некоторые критики уже успели назвать русским ответом известной голливудской франшизе "Люди Икс". Зрителей ждет шесть серий, по одному эпизоду еженедельно. А в ожидании сериала можно прочитать книгу "Иные" Александры Яковлевой - она есть на "Букмейте". И этот тот случай, когда не фильм - экранизация, а книга написана по сценарию.

© 0Российская Газета

Время и место действие первого сезона сериала (почти нет сомнений, что будут другие) - Ленинград, 1940 год. Там зрители знакомятся с Аней, обладающей голосом, который заставит вспомнить сказку про Джельсомино. Однако голос Ани в определенные моменты бывает еще сильнее - у него разрушительная сила взрыва. Дар в застенках странного научного института исследуют советские ученые, но тут Аню похищают и увозят в Германию. Похититель - Макс Нойманн - сам обладает мистическим даром... По следам Ани идет молодой следователь Лихолетов.

Видео дня

Обозреватель "РГ" прочла книгу и после просмотра первой серии уже может поделиться впечатлениями. Книга (хотя она и написана после, по сценарию) начинается более захватывающе. В сериале это начало явно перенесли во флэшбек, и его даже нет в первой серии. Жаль.

Не очень понравилось художественное решение самого крика Ани. Пояснение - когда смотришь на картину Мунка "Крик", то слышишь крик. А смотришь на крик в "Иных" и не понимаешь, что это - голос, и это - крик. Однако же, в случае с Максом все сделано очень хорошо.

Художники в сериале - лучшее, что в нем есть. Локации, стиль, придумки - просто блестящая работа, хоть сейчас награждай, хотя иногда довольно явно проглядывают референсы. Смущает только одно видение - то, что в немецком замке дети спят не в кроватях, в гамаках.

По поводу исполнителей главных ролей. Все очень понравились, кроме ... Ани (Ирина Мартыненко). Скорее, можно было видеть в этой роли Мари Ворожи, но она уже была задействована в "Библиотекаре". Аня на первый взгляд показалась слишком модельной в "Иных". Ухоженной. Холеной. Телевизионной. К концу серии, правда, к ней привыкла. Нужно смотреть дальше.

Вольфганг Черни в роли Макса и Линда Лапиньш - Катарина - стопроцентное попадание. Алексей Серебряков, играющий профессора Ильинского - такой артист, что, когда появляется на экране, мигом забываешь, что в голове был кто-то другой. Евгения Симонова - те же слова про нее, хотя в первой серии ее и нет. Илья Маланин в роли Лихолетова - очень хорош. Один в один, как себе и представляла. Николай Фоменко - просто в десятку! Таким Петров, начальник советских спецслужб, и должен быть.

Но окончательно сердце зрителя способен украсть Игорь Усачев в роли Боруха. Этот парнишка способен подарить эмоции, которые многократно превосходят те, что испытываешь, когда читаешь книгу. При этом других детей в первой серии не разглядишь - есть мотивация и в этом смысле смотреть сериал дальше.

Смотрите также

Второй сезон сериала "Струны". В онлайн-кинотеатрах Wink и Кинопоиск с 25 января.

Продолжение сериала о молодых музыкантах будет похожим на мюзикл - в каждой из восьми серий своя музыкальная линия.

В новом сезоне некоторые из героев будут не только играть на инструментах, но петь и танцевать. За хореографию отвечает Ирина Кашуба.

Сюжетная канва сезона такова: Наташа пытается разобраться в отношениях, Марк пробует себя в роли композитора, Олег становится молодым отцом, Марго ищет выход из треугольника, а Багрицкому предстоит бороться с психическим расстройством и заново учиться играть на виолончели.