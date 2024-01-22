Фильм режиссера Косаковского попал в программу Берлинале
Фильм «Архитектон» российского режиссера Виктора Косаковского попал в основную программу 74-го Берлинского международного кинофестиваля.
Как сообщили его организаторы, в основном конкурсе будут 20 картин, а откроет Берлинале фильм «Такие мелочи» с Киллианом Мерфи, известным по сериалу «Острые козырьки» и фильму «Оппенгеймер».
Режиссер-документалист Виктор Косаковский является лауреатом премий «Ника» и «Триумф». Его фильм «Акварель» ранее был представлен на Венецианском кинофестивале.
В 2023 году победителем Берлинского кинофестиваля стал документальный фильм о психбольнице «На Адаманте» французского режиссера Николя Филибера. Тогда на фестивале был показан фильм российского режиссёра Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».