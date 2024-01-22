Вышел тизер третьего эпизода 4-го сезона «Настоящего детектива»

HBO выпустила тизер третьей серии четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». В коротком ролике авторы показали постепенно повышающийся накал страстей в шоу — детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс) всё ближе подбираются к разгадке тайны пропажи восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Премьера третьего эпизода четвёртого сезона «Настоящего детектива» состоится утром 29 января. Впоследствии серия доберётся и до российского сервиса «Амедиатека» — посмотреть её с озвучкой можно будет спустя несколько дней после выхода на Max.