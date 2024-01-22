Объявлены победители антипремии «Ржавый Бублик»
Худшей иностранной кинолентой признана экранизация комиксов «Капитан Марвел 2». Из отечественных картин премии «Ржавый Бублик» удостоилась комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм». Также обе работы победили в номинациях «худший сценарий».
«Ржавый Бублик» — российский аналог «Золотой малины». Главная антипремия Рунета в области киноиндустрии путем голосования ежегодно присуждается читателями издания «Новости кино».
На этот раз, помимо «Капитан Марвел 2» и «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Ржавый Бублик 2024» получила кинокартина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Криминальная драма стала главным разочарованием года. Среди сериалов статуэтку получила лента «Секретное вторжение», сообщает KinoNews.
В номинации «худший анимационный фильм» антипремия досталась мультику «Заветное желание». А антинаграды за «посредственные спецэффекты» и «худшего анимационного персонажа» улетели кинокомиксу «Флэш».