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Объявлены победители антипремии «Ржавый Бублик»

Худшей иностранной кинолентой признана экранизация комиксов «Капитан Марвел 2». Из отечественных картин премии «Ржавый Бублик» удостоилась комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм». Также обе работы победили в номинациях «худший сценарий».

Объявлены победители антипремии «Ржавый Бублик»
© Скриншот «Капитан Марвел 2»

«Ржавый Бублик» — российский аналог «Золотой малины». Главная антипремия Рунета в области киноиндустрии путем голосования ежегодно присуждается читателями издания «Новости кино».

На этот раз, помимо «Капитан Марвел 2» и «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Ржавый Бублик 2024» получила кинокартина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Криминальная драма стала главным разочарованием года. Среди сериалов статуэтку получила лента «Секретное вторжение», сообщает KinoNews.

В номинации «худший анимационный фильм» антипремия досталась мультику «Заветное желание». А антинаграды за «посредственные спецэффекты» и «худшего анимационного персонажа» улетели кинокомиксу «Флэш».

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