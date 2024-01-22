Начались съемки драмеди “Наш папа – Дед Мороз!”
В главных ролях картины – Наталья Подольская и Дмитрий Чеботарев, сообщает “Кино-театр.ру”. В роли продюсера фильма выступает Оксана Барковская, а режиссером назначена Ирина Гурьянова.
По сюжету, Федор, главный герой картины, актер, которому так и не удалось создать ошеломительной карьеры. Он помогает своему младшему брату Никите встать на ноги и вновь научиться ходить. В канун нового года Федор наряжается в костюм Деда Мороза и выезжает на заказы, пытаясь собрать необходимую сумму на лечение. Жизненную ситуацию ухудшает и уход любимой девушки. 31 декабря Федор в костюме волшебника приезжает к одной семье, чтобы вручить подарок девочке Маше. Дед Мороз так понравился ребенку, что она решает, что именно Федор должен стать возлюбленным ее мамы.
Участие в съемках также принимают Ольга Науменко, Андрей Леонов, Кирилл Русин, Дарья Коныжева и другие. За производство картины отвечает компания “Синема революшен”.
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