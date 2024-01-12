Появился новый трейлер «Дюны 2» с новыми кадрами из фильма
До выхода «Дюны 2» , официально известной как «Дюна: Часть вторая », осталось всего несколько месяцев. Официальная дата премьеры — 1 марта 2021 года. Режиссер Дени Вильнев пообещал, что продолжение будет стоить такого длительного ожидания.
На пресс-конференции в декабре 2023 года он заявил, что вторая часть «Дюны» «намного лучше первой».
«В этом есть что-то более живое. Есть связь с персонажами. Я пытался достичь интенсивности и качества эмоций, которых я не достиг в первой части и которых я достиг во второй части.
Я не говорю, что фильм идеален, но я гораздо больше доволен второй частью , чем первой . Мне не терпится поделиться ею с фанатами и кинозрителями», — объяснил он.
12 января на официальном японском канале Warner Bros. появился трейлер фильма с несколькими новыми кадрами.
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