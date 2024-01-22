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Объявлены номинанты на «Золотую малину» — среди них «Винни-Пух», Меган Фокс и Вин Дизель

Стали известны номинанты на «Золотую малину — 2024» — кинопремию, ежегодно выделяющую сомнительные достижения представителей индустрии.

Объявлены номинанты на «Золотую малину»
© Кадр из фильма "Неудержимые 4"

Чаще всего в номинациях мелькает боевик «Неудержимые 4», претендующий на семь разных наград. Ряд упоминаний также получили хоррор по «Винни-Пуху», ужастик «Изгоняющий дьявола: Верующий» и супергеройский фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Все номинанты на премию «Золотая малина —2024»

Худший фильм года:

  • «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Мег 2: Впадина»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Шазам! Ярость богов».

Худший режиссёр:

  • Скотт Во («Неудержимые 4»);
  • Дэвид Гордон Грин («Изгоняющий дьявола: Верующий»);
  • Пейтон Рид («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
  • Бен Уитли («Мег 2: Впадина»);
  • Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мёд»).

Худший актёр:

Худшая актриса:

Худший актёр второго плана:

Худшая актриса второго плана:

  • Ким Кэтролл («Уикенд с батей»);
  • Бай Лин («Джонни и Клайд»);
  • Люси Лью («Шазам! Ярость богов»);
  • Мэри Стюарт Мастерсон («Пять ночей с Фредди»);
  • Меган Фокс («Неудержимые 4»).

Худший сценарий:

  • «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Шазам! Ярость богов».

Худший ремейк, сиквел или рип-офф:

  • «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Худшее экранное комбо:

  • Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие экранную «химию» («Без ответа»);
  • Любые два беспощадных наёмника («Неудержимые 4»);
  • Любые два инвестора, пожертвовавших $ 400 млн ради прав на ремейк «Изгоняющего дьявола»;
  • Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц («Винни-Пух: Кровь и мёд»);
  • Сальма Хайек и Ченнинг Татум («Супер Майк: Последний танец»).
Фильмы и сериалы
Мать
Изгоняющий дьявола
Мэри Стюарт
Дэвид Гордон
Франко Неро
Джейсон Стэйтем
Ана де Армас
Ким Кэтролл
Рассел Кроу
Крис Эванс
Джон Войт
Билл Мюррей
Бен Уитли
Сильвестр Сталлоне
Хелен Миррен
Майкл Дуглас
Меган Фокс
Вин Дизель
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