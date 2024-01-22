Объявлены номинанты на «Золотую малину»

Чаще всего в номинациях мелькает боевик «Неудержимые 4», претендующий на семь разных наград. Ряд упоминаний также получили хоррор по «Винни-Пуху», ужастик «Изгоняющий дьявола: Верующий» и супергеройский фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания».