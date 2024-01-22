"Севильского цирюльника", поставленного в МАМТе, покажут в кино

Начавшись новой киноверсией оперы "Пиковая дама", проект "Театр в кино" шел по нарастающей и к своему четвертому опыту явил сенсационно захватывающее прочтение хита мировых оперных сцен "Севильского цирюльника" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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Написанная в 1816 году на мотивы комедии Бомарше, комическая опера Джоаккино Россини - один из самых совершенных образцов не только итальянского бельканто, но и умения сделать бесконечно смешной каждую ноту партитуры. А режиссер Александр Титель поставил в МАМТе один из самых неожиданных по сценическому решению, изобретательных, игровых, остроумных спектаклей из всех, что идут сегодня в Москве. На экране он смотрится как увлекательная, драйвовая музыкальная кинокомедия и, думаю, привлечет к жанру тысячи новобранцев.

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Действие, легко догадаться по названию, происходит в испанской Севилье, но режиссер переносит его в северную Италию, в середину ХХ века, в любимую стилистику итальянского кино. В какой-то момент в одну из интерлюдий контрабандой вплетутся отголоски знаменитой темы Нино Рота из "Восьми с половиной" Феллини, угнездившись так органично, будто всегда там были. Смена географии и эпохи не случайны: персонажи XVIII столетия стряхнули пудру вместе с париками и стали героями неореалистической комедии. Пыль веков обернулась веселым рождественским снегом, запорошившим симпатичный городок, где влюбленный Альмавива будет искать пути к сердцу Розины, а вездесущий брадобрей Фигаро, вовремя подскочив на мопеде, возьмется ему помочь (художник Владимир Арефьев). А потом мы окажемся участниками интриги, развернувшейся в многоквартирном доме какого-нибудь песенного Неаполя, где лопают спагетти, галдят дети, полно любопытных соседей, и влюбленным негде уединиться. Сюжет Бомарше изумительно вписался в этот антураж, еще раз напомнив, что он - вечный.

Персонажи XVIII века стряхнули пудру вместе с курчавыми париками и стали героями неореалистической комедии

Я не видел премьеру этого спектакля, вышедшую в 2010 году и собравшую противоречивые отклики критиков, но сегодня трудно понять их скептицизм - либретто заиграло новыми красками, стало пружинистым, увлекательным, и я даже боюсь ненароком выдать какой-нибудь спойлер - словно смотришь эту насквозь знакомую историю впервые. В записи 2023 года спектакль предстал обновленным, с очень сильным составом молодых исполнителей - динамичным, артистичным и вокально изощренным. Душа и мотор всей интриги Фигаро - казахский баритон Станислав Ли: глубокий, звучный, очень красивый тембр, отточенность техники, прекрасное чувство юмора и пластичность. Хороша Розина Дарьи Тереховой с ее гибким, подвижным, легким сопрано в партии, изначально написанной для меццо, но ничуть не потерявшей ни в техничности, ни в выразительности. Тенор Дмитрий Никаноров в партии Альмавивы - легкий, полетный, ликующе звенящий, идеально приспособленный для Россини; дон Базилио у Феликса Кудрявцева - менее инфернальный, чем обычно, но колоритный и монументальный в знаменитой "Клевете", совершеннейший персонаж неореалистического кино. Сладострастный опекун Розины доктор Бартоло - Роман Улыбин, единственный, оставшийся от первого премьерного состава, в совершенстве владеющий россиниевскими прихотливыми фиоритурами. Наконец, домоправительница Берта стала просто соседкой с выводком детишек мал мала меньше, которых она кормит осточертевшей им манной кашей, - один из роскошных сюрпризов спектакля (Наталья Владимирская). При этом все они - персонажи, словно и впрямь явившиеся из картин Феллини, одновременно и условные, и безусловные, узнаваемые, близкие нам фигуры. Ушедшего из жизни музыкального руководителя постановки Вольфа Горелика сменил за пультом молодой темпераментный Тимур Зангиев - и оркестр, и знаменитые, для вокалистов непревзойденно сложные, но для слушателя захватывающие ансамбли-скороговорки звучат азартно, увлекательно, с отточенностью виртуозов, заставляя зал замирать от восторга.

А связь с кино остается, и она зрима: как говорит режиссер, он обдуманно хотел посвятить спектакль любимому им Федерико Феллини, привнести на сцену отзвуки фильма "Амаркорд". "И по фильму, и по своим итальянским впечатлениям знаю, - рассказывает Александр Титель, - что когда раз в десять лет в Италии вдруг выпадает снег, это вызывает неописуемый восторг, его упоенно ловят и дети, и взрослые, и это только добавляет присущей югу радости бытия: капризы погоды - как капризы судьбы".

Талантливо придуманный театральный оммаж великому кино, да еще так умело снятый командой телеканала "Россия -Культура", оказался замечательно приспособлен для показа в кинотеатрах, на очень высоком уровне возвращая традицию "фильмов-спектаклей", некогда собиравших миллионы зрителей. Режиссер видеоверсии Константин Куц в содружестве с Александром Тителем сохранили ощущение нашего присутствия в театральном зале, реакцию публики, и это здорово, потому что полностью оправдывает условность оперного искусства в глазах кинозрителя. Думаю даже, что именно эта возможность, придя в кино, побывать в театре, привлечет публику в городах, оперой доселе обделенных.

P.S.

Посмотрев видеоверсию МАМТа, не мог отказать себе в удовольствии вернуться к традиционному воплощению оперы в телезаписи 1952 года с Викторией де лос Анхелес и Николой Монти. Прекрасно, волшебно, недосягаемо совершенно и... немыслимо далеко, словно растворено в пучине веков. Нет, Александр Титель решительно прав, максимально приблизив оперную сказку к нашим дням и нашему эстетическому опыту: спектакль смотришь как интересное современное кино.

А знатокам, твердящим, что у нас не умеют петь Россини, как в Италии, напомню, что и в Италии не умеют петь Глинку, как в России. Это нормально: русский театр не может стать итальянским, как итальянскому никогда не стать русским. Россини у нас поют со славянской чуть менее легкокрылой чувственностью, но и вокальная, и артистическая техника, без которой нет "упоительного Россини", в этом киноспектакле на высоте, ею можно и восхищаться, и наслаждаться.