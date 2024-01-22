Телеканал "Россия" покажет специальный сезон шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

"Мне нравится новый сезон, потому что это неожиданно. В нем выступят уникальные коллективы со всей страны и не только. Это действительно открытия. Бороться коллективам сложнее по сравнению с солистами. И оценивать коллективы <...> будет сложнее, ведь <...> предстоит голосовать за единый организм", - привели в пресс-службе слова Баскова.