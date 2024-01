Телеканал "Россия" покажет специальный сезон шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

Шоу "Ну-ка, все вместе!" - аналог британского проекта All Together Now. В каждом выпуске восемь отобранных участников исполняют известные композиции. Оценивает выступления конкурсантов жюри, состоящее из 100 звезд во главе с Сергеем Лазаревым. Чем больше экспертов встанет во время номера конкурсанта, тем больше баллов он получит.