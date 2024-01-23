Режиссер фильма «Иисус Христос – суперзвезда» умер в возрасте 97 лет

Канадский режиссер Норман Джуисон скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает The New York Times.

За свою карьеру Джуисон семь раз номинировался на премию Оскар, три раза – за лучшую режиссуру. В 1985 году режиссер также получил золотой приз на Московском международном кинофестивале за картину "Армейская история".