В российский прокат 25 января выходит новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Режиссёром выступил Михаил Локшин, а основные роли исполнили Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Аугуст Диль. Кроме того, зрители смогут посмотреть новую картину Ивана И. Твердовского под названием «Панические атаки», взявшую главный приз на фестивале авторского кино «Зимний». Это лента о Вике, которая хочет избавиться от панического расстройства.

Из зарубежных новинок — биографический фильм «Присцилла: Элвис и я» об отношениях короля рок-н-ролла и его супруги, индийский боевик «Истребитель» об отряде лётчиков и итальянская комедийная драма «Нерешительный жених», где свадьба философа и уборщицы оказывается под угрозой из-за проклятия.

«Мастер и Маргарита»

Режиссёр Михаил Локшин («Серебряные коньки») представил новый фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Действие картины разворачивается в 1930-е годы. Главный герой — писатель, известный своим талантом и находящийся на пике карьеры. Из-за своих творческих решений он оказывается в центре литературного скандала: спектакль, поставленный по его пьесе, снимают с репертуара, а знакомые начинают избегать автора.

Позже писатель знакомится с Маргаритой, которая становится для него настоящей музой. Её любовь благотворно влияет на литератора, и вскоре он садится за новый роман, где персонажами являются окружающие и знакомые ему люди, а главным злодеем — некий Воланд. С каждым новым днём сюжет произведения всё больше затягивает Мастера, и он уже не может осознать, что реальность, а что — вымысел.

Производство ленты было длительным — с 2018 года — и проблемным, но всё же команде удалось завершить проект. За всё время работы у фильма два раза менялось название, а также сменился постановщик — изначально над картиной работал Николай Лебедев.

«Съёмки были сложные, это правда. Но эти сложности легче проживались из-за слаженной команды. Съёмочная группа была превосходная, за что я очень благодарна. Висеть по 12 часов на тросах было непросто, обнажение давалось мне тоже непросто. Масштабные сцены — всегда непросто: ты должен быть чётким, точным, как музыкант в большом оркестре. Сфальшивил — и работа всего оркестра испорчена», — цитирует сыгравшую Маргариту Юлию Снигирь «Кинопоиск».

В актёрский состав также вошли такие артисты, как Евгений Цыганов (Мастер), Аугуст Диль (Воланд), Алексей Розин (Азазелло), Юрий Колокольников (Коровьев), Евгений Князев (Берлиоз), Полина Ауг (Гелла) и многие другие. Кота Бегемота сыграл мейн-кун Кеша. Животное на экране было дополнено графикой.

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla)

В центре сюжета биографической драмы — 14-летняя Присцилла, которая на одной из вечеринок знакомится с уже знаменитым 24-летним Элвисом Пресли, который находился на военной службе.

Так началась история их отношений. Элвис и Присцилла были главной парой Америки. Девушка считалась музой артиста. Вскоре они поженились и стали родителями. Однако со временем в счастливую жизнь супругов пришли конфликты, некогда влюблённый Элвис из-за зависимостей стал агрессивным собственником, а Присцилла из влюблённой музы превратилась в брошенную жену.

Сняла фильм режиссёр София Коппола, ранее работавшая над проектами «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Элитное общество» и «Роковое искушение». В основу сценария, написанного Копполой, легла биография «Элвис и я», написанная Сандрой Хэрмон и самой Присциллой Пресли.

Главные роли в ленте исполнили Кейли Спейни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Джейкоб Элорди («Эйфория»). Спейни за свою работу была удостоена кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале в 2023 году.

Как написала Бекка Джонсон в рецензии для портала Film Focus Online, эта картина представляет собой углублённый взгляд на человеческую натуру обоих персонажей, сложности их отношений и события, сформировавшие героев как личностей.

«Панические атаки»

Фильм Ивана И. Твердовского «Панические атаки» получил главный приз на фестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2023 года.

Сюжет сфокусирован на 18-летней Вике, страдающей от панических атак и нервных срывов. Девушке кажется, что она одинока и никто не способен понять её. В городе, где живёт героиня, люди связывают такое поведение и самочувствие с результатом проклятия или плохой экологией. Поэтому Вика яростно желает уехать в Норвегию к сестре, надеясь, что там она не будет задыхаться и обретёт покой.

Она уверенно направляется к своей цели, но, добравшись до Норвегии, совершает преступление, причины которого найти совсем не просто.

Съёмки картины проходили в Москве, а также в Никеле и Заполярном Мурманской области.

«Когда-то я увлёкся документальным фильмом в городе Никеле, и частично то, что лежит в основе «Панических атак», было моим наблюдением. Это не буквальная история одного преступления. А если учитывать, что про норвежские тюрьмы ходят легенды, попадание в такую тюрьму лежит в основе нескольких комедийных фильмов, хотелось на другом уровне осмыслить эту ситуацию и саму среду», — рассказал Твердовский «Российской газете».

«Истребитель» (Fighter)

На российские экраны выходит индийский фильм от режиссёра Сиддхарта Ананда, ранее снявшего такие ленты, как «Патхан. Схватка со смертью» и «Бой».

По сюжету штаб ВВС поручает создать новое подразделение первого реагирования под названием «Воздушные драконы», включающее лучших авиаторов. Главный персонаж — лётчик Пэтти, мечтающий служить в ВВС, — по воле судьбы попадает в созданный отряд. Он столкнётся с множеством трудностей, которые ему предстоит преодолеть, чтобы стать настоящим героем страны.

«Нерешительный жених» (Lo sposo indeciso che non poteva o forse non voleva più uscire dal bagno)

Сюжет картины итальянского производства сфокусирован на известном философе Джанни Буридано и молодой уборщице Саманте. Вопреки возрасту и социальному статусу герои влюбились в друг друга и готовятся к свадьбе. Вот только пожениться у них не получается — в день бракосочетания пара сталкивается с проблемами из-за проклятия. На улице вдруг начинается дождь, Джанни не может покинуть мужскую уборную из-за возникших внезапно проблем со здоровьем, а Саманта падает с лестницы и ломает передний зуб.