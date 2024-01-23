Что известно про сериал «Политех» и когда он выйдет

Сериал «Политех», созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), выйдет на экраны в октябре этого года.

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Картина расскажет о подростке, который мечтает стать профессиональным киберспортсменом.

Где посмотреть?

Сериал выйдет на видеосервисе Wink 26 октября, а также его покажут в новом сезоне телеканала СТС.

Актеры

Сюжет

История крутится вокруг подростка Глеба (Саши Новикова), который мечтает стать звездой киберспорта. Когда ему выпадает такой шанс, он бросает школу и поступает в колледж. По расчетам Глеба, так он сможет успокоить родителей, которые хотят дать сыну профессию, и освободит достаточно времени для тренировок.

В то же время в колледже появляется новая директриса Алиса (Анна Глаубэ), которая настроена вывести учебное заведение в топы страны и восстановить свою карьеру. Сериал расскажет, кто из героев сможет приблизиться к своей мечте.

Факты о сериале

На данный момент в сериале 12 серий по 24 минуты, передает ИРИ. Съемки проходили в подмосковном Егорьевске, здание колледжа «сыграл» филлиал МГТУ «Станкин», который выполнен в готическом стиле. Актеры отмечают, что на съемочной площадке царила дружественная атмосфера, и многие смогли найти себе новых знакомых.