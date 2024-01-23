Что известно про сериал «Политех» и когда он выйдет
Сериал «Политех», созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), выйдет на экраны в октябре этого года.
Картина расскажет о подростке, который мечтает стать профессиональным киберспортсменом.
Где посмотреть?
Сериал выйдет на видеосервисе Wink 26 октября, а также его покажут в новом сезоне телеканала СТС.
Актеры
Главные роли сыграют Саша Новиков и Анна Глауб. В проекте также снимутся Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наташа Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Олег Верещагин и другие.
Сюжет
История крутится вокруг подростка Глеба (Саши Новикова), который мечтает стать звездой киберспорта. Когда ему выпадает такой шанс, он бросает школу и поступает в колледж. По расчетам Глеба, так он сможет успокоить родителей, которые хотят дать сыну профессию, и освободит достаточно времени для тренировок.
В то же время в колледже появляется новая директриса Алиса (Анна Глаубэ), которая настроена вывести учебное заведение в топы страны и восстановить свою карьеру. Сериал расскажет, кто из героев сможет приблизиться к своей мечте.
Факты о сериале
На данный момент в сериале 12 серий по 24 минуты, передает ИРИ. Съемки проходили в подмосковном Егорьевске, здание колледжа «сыграл» филлиал МГТУ «Станкин», который выполнен в готическом стиле. Актеры отмечают, что на съемочной площадке царила дружественная атмосфера, и многие смогли найти себе новых знакомых.
«ФедералПресс» рекомендует прочитать о сериале про золотую молодежь, которая решила устроить переворот. Картина является современной интерпретацией романа Достоевского «Бесы».