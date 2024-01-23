Apple отменила сериал из-за некрасивой героини

Американский кинорежиссёр София Коппола рассказала, что руководители Apple TV+ отказались от адаптации романа «Обычаи страны» Эдит Уортон из-за того, что компания не хотела, чтобы в качестве главного героя оказалась тщеславная, эгоистичная и избалованная женщина.

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По словам Копполы, она долгое время планировала экранизировать личность Ундины, так как это ее любимая «литературная антигероиня». Напомним, что произведение «Обычаи страны» рассказывает об уроженке Среднего Запада Ундине Спрагг, которая пытается пробиться в высшее общество Нью-Йорка не самым честным образом.

Режиссер полагает, что дело далеко не в характере и образе Спрагг, а в самом финансировании.

«Если мне, как состоявшемуся человеку, так трудно получить финансирование, я беспокоюсь о том, каким образом молодым женщинам начинать карьеру. Удивительно, что это все еще является проблемой», — высказалась Коппола.