Дэвид Финчер рассказал, почему закрыли сериал «Охотник за разумом»

Режиссёр Дэвид Финчер в интервью французскому изданию Premier рассказал, почему было принято решение отменить сериал «Охотник за разумом», который показывали с 2017 по 2019 годы.

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По словам Финчера, всё дело в самой концепции шоу — оно было очень рискованным по концепции и необычным. Вдобавок к этому для Netflix проект очень дорого обходился, и это стало ещё одной причиной его закрытия.

Это была авантюра… дорогой сериал. Мы зашли так далеко, как могли, пока кто-то наконец не сказал… что нет смысла делать это дальше, если не получится сократить расходы или сделать шоу более популярным. Но мы не хотели менять свой подход, на этом всё и кончилось.