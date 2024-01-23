Вышел трейлер фильма ужасов «Астрал. Ритуал Малум»

Фильм ужасов расскажет о героине по имени Джессика, которая заступает в ночную смену в полицейском участке, где при невыясненных обстоятельствах погиб её отец. Однако именно в этот день сектанты устраивают в городе беспорядки, прикрывая ими грядущий кровавый кошмар – злобные демоны и древние божества атакуют участок, превращая последнюю смену Джессики в настоящий ад.