Илон Маск, профсоюзы и Джей Ло: самые ожидаемые документальные фильмы 2024 года

Как обычно, большая часть документальных фильмов года еще не объявлена. Но между кинофестивалем «Сандэнс» в январе и вечнозеленым розыгрышем тщеславных проектов знаменитостей список документальных фильмов на 2024 год уже заполняется – и в него даже не сходят многочисленные документальные сериалы.

© Кадр из фильма "Супермэн"

«Рамблер» рассказывает о девяти самых ожидаемых документальных фильмов 2024 года

Видео дня

«Лютер: Никогда не слишком много»

Премьера первого авторизованного документального фильма о легендарном певце R&B, который умер в 2005 году в возрасте 54 лет, состоится на фестивале «Сандэнс» в январе и будет включать доступ к его «никогда прежде не публиковавшемуся личному архиву». Названный в честь его основополагающего альбома 1981 года этот документальный фильм «отразит частную страсть артиста, лауреата Грэмми, к музыке, глобальный подъем карьеры и личную борьбу». Колин Ферт, в частности, также выступает в качестве продюсера.

«Ино»

В этом году на фестивале «Сандэнс» также состоится премьера экспериментального документального фильма, подходящего влиятельному и новаторскому музыкальному исполнителю Брайану Ино, известному своей продюсерской работой с Дэвидом Боуи, U2 и Talking Heads, а также своим новаторским вкладом в электронику. Немецкий режиссер Гэри Хаствит использовал генеративное программное обеспечение, предназначенное для секвенирования новых сцен из его интервью с английским музыкантом, для фильма, который, предположительно, меняется при каждом просмотре. Бесконечно повторяющийся фильм предлагает «новый подход, который соотносится с таким новаторским артистом, как Ино», — говорит Хуствит.

«Маск»

Вечно занятой документалист Алекс Гибни, режиссер таких фильмов, как «Изобретатель: Жажда крови в Кремниевой долине», «Энрон: самые умные парни в комнате» и «Очищение: Саентология и тюрьма веры», нацелился на самого богатого человека в мире. «Маск», проект HBO, о котором впервые было объявлено на прошлогоднем Каннском кинофестивале, якобы предоставит «окончательное и неприукрашенное исследование» энергичного миллиардера, основателя Tesla и SpaceX, а теперь и владельца сервиса, ранее известного как Twitter. Universal приобрела права на международное распространение фильма, дата выпуска пока не объявлена.

««Это я… Сейчас» Джей Ло: фильм»

Тем временем Amazon выпустит новый фильм о Дженнифер Лопес через Prime Video в феврале, потому что ни один год не обходится без крупного документального фильма о поп-диве. This Is Me… Now: The Film станет дополнением к This Is Me… Now, ее первому студийному альбому за 10 лет и «сестрой» альбома 2002 года This Is Me… then. Согласно пресс-релизу, альбом станет «самым честным и личным» для Лопес, а фильм, снятый Дэйвом Мейерсом (который работал с такими светилами поп-музыки, как Джанет Джексон, Ариана Гранде и Бритни Спирс), послужит «мюзиклом» и «визуальным переосмыслением ее публично изученной личной жизни» и «искренней одой путешествию Джей Ло по самоисцелению и вечной вере в сказочный конец». Пока не было ни слова о том, насколько Бен Аффлек одобряет задумку снять фильм, но он указан как соавтор сценария.

Документальный фильм о Рианне, у которого пока нет названия

Поклонники все еще ждут документального фильма о Рианне, который все еще без названия и постоянно откладывается.

Обновления не появлялись с января прошлого года.

«Июнь»

Джун Картер Кэш, покойная жена легенды кантри Джонни Кэша и сама по себе выдающаяся артистка, занимает центральное место в своем собственном документальном фильме, премьера которого состоится 16 января на канале Paramount+. Член семьи кантри-певцов Картер Кэш написала в соавторстве «Огненное кольцо» и записала множество дуэтов со своим мужем до смерти в 2003 году в возрасте 73 лет. Продюсерами Джун выступили двое ее детей. Фильм включает ранее не публиковавшиеся кадры с участием певицы, а также интервью с такими личностями, как Уилли Нельсон, Долли Партон, Кейси Масгрейвс и Риз Уизерспун, получившая «Оскар» за роль ее в фильме 2006 года «Переступить черту».

«Дневники черного ящика»

Журналистка Сиори Ито вызвала волну волнений в Японии публикацией своих мемуаров о сексуальном насилии «Черный ящик» в 2017 году, которые положили начало японскому движению #MeToo. Книга, в которой рассказывается о ее опыте насилия, попытках привлечь к ответственности ее нападавшего и недостатках японской системы уголовного правосудия, стала бестселлером, переведенным на несколько языков, включая английский. Теперь режиссерский дебют Ито, премьера которого состоится на фестивале «Сандэнс», показывает знаковое судебное дело в Японии. При создании фильма использовались секретные записи расследований, правдивые кадры и эмоциональне показания от первого лица.

«Супер/Человек: История Кристофера Рива»

Созданный режиссерами Яном Бонхотом и Питером Эттедги фильм «Супер/Человек» использует домашние видео, чтобы рассказать историю Кристофера Рива, звезды боевиков и оригинального Супермена, который был парализован ниже шеи во время конных соревнований в 1995 году. После несчастного случая Рив лоббировал за права инвалидов и уход за ними, а также исследования травм позвоночника с помощью технологий эмбриональных стволовых клеток вплоть до его смерти от осложнений в 2004 году. Сообщается, что в фильме исследуется двойная жизнь Рива как звезды боевиков и защитника инвалидности с участием его детей, семьи и друзей.

«Как мы говорим»