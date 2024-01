Илон Маск, профсоюзы и Джей Ло: самые ожидаемые документальные фильмы 2024 года

«Лютер: Никогда не слишком много»

«Ино»

«Маск»

««Это я… Сейчас» Джей Ло: фильм»

Тем временем Amazon выпустит новый фильм о Дженнифер Лопес через Prime Video в феврале, потому что ни один год не обходится без крупного документального фильма о поп-диве. This Is Me… Now: The Film станет дополнением к This Is Me… Now, ее первому студийному альбому за 10 лет и «сестрой» альбома 2002 года This Is Me… then. Согласно пресс-релизу, альбом станет «самым честным и личным» для Лопес, а фильм, снятый Дэйвом Мейерсом (который работал с такими светилами поп-музыки, как Джанет Джексон, Ариана Гранде и Бритни Спирс), послужит «мюзиклом» и «визуальным переосмыслением ее публично изученной личной жизни» и «искренней одой путешествию Джей Ло по самоисцелению и вечной вере в сказочный конец». Пока не было ни слова о том, насколько Бен Аффлек одобряет задумку снять фильм, но он указан как соавтор сценария.