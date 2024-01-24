«Мастер и Маргарита» с Цыгановым и Снигирь. Как в России сняли самый удачный фильм по Булгакову?

В российский прокат выходит «Мастер и Маргарита» — фантазия по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова от режиссера «Серебряных коньков» Михаила Локшина. О том, как фильм с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь заново собирает дух великой книги, — рассказывает «Лента.ру».

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Дата выхода: 25 января

Страна: Россия

Продолжительность: 2 ч 37 мин

Режиссер: Михаил Локшин

В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Клас Банг

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Известный всей Москве 1930-х писатель (Евгений Цыганов) переживает новый виток популярности — его пьеса «Пилат» вот-вот должна пережить премьеру в главном столичном театре. Однако постановку запрещают прямо перед первыми показами, а самого автора лишают членского билета Союза писателей и позорят перед товарищами по перу. Дальше в его жизни происходят две судьбоносные встречи. Первая — с немцем по фамилии Воланд (Аугуст Диль), который прибыл в СССР посмотреть на то, как русские отменили Бога. Вторая — с замужней, но такой же печальной Маргаритой (Юлия Снигирь).

Во время прогулки писатель рассказывает новой знакомой о замысле романа о Москве, который начинается с того, что в жаркий весенний день литератор Берлиоз (Евгений Князев) и поэт Бездомный (Данил Стеклов) знакомятся на Патриарших с дьяволом. Опубликовать такую книгу автору не светит, но Маргарита просит написать роман для нее и становится любовницей писателя, которого вскоре начинает называть Мастером.

Почти любые разговоры о булгаковском романе — если не главной, то уж точно самой популярной русской книге ХХ века — принято начинать с сопутствующей ему чертовщине

Еще памятна история с недоделанной экранизацией Юрия Кары, непросто было и Владимиру Бортко с его сериалом, который после выхода принял на себя несколько даже преувеличенный шквал критики. Легко пришлось, кажется, только Анджею Вайде — да и то лишь потому, что свою картину «Пилат и другие» он сосредоточил исключительно на библейском плане «Мастера и Маргариты». Эти сцены он к тому же перенес в современный (фильм вышел в 1972 году) Франкфурт-на-Майне. Это была скорее фантазия на тему, чем киноадаптация — так, как показывает практика, безопаснее. Полякам, впрочем, повезло дважды: в 1990-м на польском телевидении вышла аккуратная экранизация, крайне благоприятно встреченная критикой.

С родной для Булгакова кинематографии спрос, естественно, выше, так что фильм, который сейчас выходит в прокат под названием «Мастер и Маргарита», традиционно не избежал производственного ада. Сначала речь шла о том, что картину поставит Николай Лебедев. По его словам, уже был не только написан сценарий, но и сделаны раскадровки. Автор «Легенды 17» в итоге ушел снимать «Нюрнберг», а на проект, условием которого была разработка фильма с нуля, пришел режиссер Михаил Локшин («Серебряные коньки).

Вместе с Романом Кантором Локшин написал сценарий под названием «Воланд». Был даже выпущен эффектный тизер-постер с темной фигурой на фоне зловеще перевернутой красной звезды. На роль инфернального консультанта в тот момент рассматривался даже Гэри Олдман, с которым создатели фильма не сошлись в финансовых вопросах. В итоге Воландом стал Аугуст Диль — заслуженный артист, снимавшийся у Терренса Малика («Тайная жизнь») и в тарантиновских «Бесславных ублюдках», и брат Якоба Диля, украсившего своими актерскими работами «Рай» Андрея Кончаловского и «Милого Ханса, дорогого Петра» Александра Миндадзе.

Актер на роль Воланда был принципиален в связи с ревизионистской постановкой булгаковского дьявола в центре композиции, однако не менее важны были и изначально заглавные Мастер и Маргарита. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов рассказывают, что пробы проходили на общих основаниях. История дальнейшей работы над проектом скрыта мистическим туманом, но в итоге булгаковское заглавие все же было решено вернуть.

На экране, к счастью, не просто иллюстрация всем известного текста, а авторская фантазия на заданную тему. В пересказе придание Мастеру сходства с Булгаковым звучит пошловато, однако в фильме это исполнено вполне изящно

Раздвоение героя, перемена участи — эти мотивы объясняют в фильме и сокращение отдельных сцен романа, и добавление новых, живописующих жизнь литературной и светской Москвы. Здесь есть и исчезающие из квартир люди, и домашнее кабаре, и карательная психиатрия, и застенки НКВД. Неизбежное сокращение булгаковского текста, в свою очередь, скомпенсировано полностью придуманным командой фильма миром. Когда действие переносится на страницы романа Мастера, Москва преображается в невероятный футуристический мегаполис — сбывшуюся «стройку века», над которой возвышается Дом советов с гигантской статуей Ленина. Вокруг головы Ильича совершает круг почета и Маргарита во время своего полета над городом.

Создание живого мира — главная победа фильма. Именно тщательно продуманный и реализованный, скрупулезно детализированный мир, пожалуй, снимает вопросы о сходстве героев с теми, кого каждый читающий россиянин представлял в свое воображении

Фильм Локшина предлагает собственные, отличные от литературных (что особенно ценно) правила игры. Их можно не принимать, однако они внутренне непротиворечивы и дают редкое ощущение, что жизнь продолжается и за границами кадра. Что касается компьютерной графики, то это редчайший случай, когда русский фильм выполнен вполне на уровне западных блокбастеров вроде последних «Голодных игр». «Мастеру и Маргарите» разве что чуть не хватает разнообразия мест действия — значительная его часть происходит вокруг Библиотеки имени Ленина, — но это, пожалуй, частности.

Живой мир — тот, в котором живут люди, и «Мастер и Маргарита» — это безусловно ансамблевое кино. Второй план в такой конструкции не менее важен, чем центральные персонажи. Здесь блистают в первую очередь Юрий Колокольников в роли Фагота и Алексей Розин с лицом, размалеванным в лучших традициях скандинавского блэк-метала. Однако хороши и Игорь Верник в роли Бенгальского (в отличие от романа, у конферансье здесь несколько замечательных образов), и Алексей Гуськов, точно сыгравший барона Майгеля, роль которого в фильме тоже расширена относительно романа. Отметим также вторую приглашенную большую звезду, Класа Банга, который крайне выразителен в роли Пилата, хотя эта часть и подверглась самым значительным сокращениям.

Создание живого художественного мира само по себе скрашивает недостатки, встраивает их в общую канву. Во время просмотра почти не смущает и прикрытый тряпкой Достоевский на площади перед «Ленинкой», и сложности с московской топографией, и радикально переозвученный Аугуст Диль. Кто, в конце концов, сказал, что дьявол должен шевелить губами так же, как простые смертные? «Мастер и Маргарита» это фильм, который, вольно обращаясь с авторским текстом, заново собирает дух великой книги. Собственно, великой ее сделало не только религиозно-мистическое содержание, но и развлекательный драйв. В том, как действие здесь закручивается в спирали и петли, фильм похож на роман больше любой точной экранизации. Ну а некоторые визуальные находки надолго застревают в памяти. Кто бы мог подумать, что вышитая Маргаритой на шапочке своего любовника литера «М» — не что иное, как воландовский инициал «W».