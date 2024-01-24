Создатели рассказывают о новом фильме "Мастер и Маргарита"

Когда бы ни вышел фильм "Мастер и Маргарита" - как показывает история экранизаций романа Михаила Булгакова - актуален он всегда. Вот и новая экранизация молодого режиссера Михаила Локшина, которая выходит в российский прокат 25 января, попадает в нерв времени. Хотя сам режиссер, говоря о концепции нового фильма, подчеркивает, что она "заключалась в том, чтобы не пытаться делать прямую экранизацию книги, а выстроить фильм "в мире" романа Булгакова".

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Это, видимо, упрощает творческую задачу, потому что в мире романа Булгакова люди живут перманентно. Напомним, что изначально картина называлась "Воланд" и роль таинственного иностранца в ней выходила на первый план. Но за время долгих съемок фокус сместился и лента поменяла название. Сюрпризов в ней обещано немало, тем более что бюджет невероятный для российского кино - более миллиарда рублей. Но концепция режиссера тоже с необычным подходом. Вот что задумал Михаил Локшин: "Главный герой в фильме - это успешный Писатель в 30-е годы, который является в некотором смысле прообразом Мастера из романа Булгакова (а Мастер, как многие исследовали пишут - это в каком-то роде альтер эго самого Булгакова). Так вот, этот Писатель пишет пьесу про римского прокуратора Понтия Пилата. Эту пьесу печатают в главном советском журнале, собираются поставить в главном театре, но внезапно пьесу снимают с постановки, запрещают, и Писателя выгоняют из Союза писателей. Ему предлагают сделку, но он не готов писать из-под палки угодные властям произведения.

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Все эти события взяты из жизни самого Булгакова, который в середине 30-х был частично цензурирован и был на волоске от попадания под сталинские репрессии.

После встречи с таинственным иностранцем, европейцем, приехавшим посмотреть, как же живут люди в удивительном экспериментальном советском обществе, в котором впервые в истории человечества атеизм возведен в религию, наш герой, Писатель, придумывает роман, который впоследствии станет "Мастером и Маргаритой". Эта встреча с иностранцем, вдохновившим персонажа Воланда, как пишут Булгаковские исследователи, также взята из реальной жизни Булгакова - прочитайте про его встречу с Курцио Малапарте.

И Писатель, оставшийся без какой-либо работы, посвящает себя этому роману, в который он сатирическим образом вписывает персонажей из своего окружения, которых мы как зрители уже встретили в его "реальном мире".

То есть в фильме два мира: реальный мир Писателя и фантасмагоричный мир романа "Мастер и Маргарита", который он пишет. Но персонажи в том и другом мире пересекаются. И Писатель вписывает в роман и себя (Мастера), и свою любовницу - Маргариту, которая является его музой, и в каком-то смысле редактором романа. Маргарита, как известно, списана с третьей жены Булгакова - Елены Сергеевны Шиловской. В какой-то момент грань между реальным миром и фантасмагорией размывается..."

Локшин считает, что такая концепция "позволяет заплести всех остальных персонажей: Лиходеева, Римского, Варенуху, Берлиоза, Воланда и других - с линией главного героя Писателя. И таким образом, всеми любимые сцены с ними - это не отдельные виньетки, а двигают повествование, работают на арку главных героев".

Мы выбрали для читателей "РГ" еще несколько высказываний о картине режиссера.

О смыслах

Мы начали работать над сценарием в 2020 году, снимали фильм в 2021 году, закончили к ноябрю 21-го года. Конечно, многое, очень многое поменялось с тех пор, и действительно фильм стал более актуальным сегодня, чем когда мы его задумывали. Я помню момент, когда после вынужденного перерыва в работе над фильмом осенью 2022 года я посмотрел черновой монтаж, который не видел несколько месяцев - и осознал, насколько фильм приобрел другие смыслы.

О любовной линии

У нас в фильме любовная линия приобретает центральную драматургическую значимость. В некотором роде - это переиначенные Ромео и Джульетта, где, как и в в "Мастере и Маргарите", любовь трагична, и причины трагедии - социально-политические, пришедшие извне. И в том и другом произведении есть метафизическая вера, что любовь, закончившаяся трагично на земле, все же продолжается в другом измерении после смерти.

О кастинге

На все роли мы делали очень подробные пробы. Кастинг длился у нас почти 9 месяцев. В фильме есть когорта известных артистов, но есть и молодые и менее известные артисты, которые прекрасно держат с ними один уровень.

Об исполнителях главных ролей

Мы сделали огромное количество проб на Мастера и Маргариту, и Юля Снигирь и Женя Цыганов не были для нас готовым решением изначально. Но по прошествии всех проб стало очевидно, что это могут быть только они. Перевесила их несомненная химия и самое важное - несомненное попадание в булгаковских героев. Сейчас я могу сказать, что не представляю, чтобы мы с кем-то другим снимали "Мастера и Маргариту".

Проявляются ли как-то их семейные отношения на экране? Нет. Они высочайшие профессионалы. Но на площадке я да и группа, естественно, всегда понимали и чувствовали, что они муж и жена, со всеми естественными вытекающими. Но особо нам это не мешало.

О Воланде

Почему-то устоялось в сознании многих, что Воланд - это пожилой мужчина. Во многом тут виноваты различные постановки произведения, которые его так изображают. На самом же деле Булгаков описывает Воланда лет сорока пяти, элегантным иностранцем, явно отличающимся от советских граждан. Он хорошо изъясняется по-русски, но с заметным немецким акцентом. Это тот образ, который Булгаков создал, и мы хотели ему следовать. Я безумно был рад, что у нас подтвердился прекрасный немецкий актер Аугуст Диль. Он идеальный Воланд, на мой взгляд, и с ним было одно счастье работать.

Об иудейской линии

Иудейская линия занимает достаточно большую часть романа, и если захотеть, эта линия сама по себе тянет на отдельный полнометражный фильм. В нашем фильме же она занимает небольшую часть, но играет важную связующую и смыслообразующую роль.

Клас Банк - потрясающий датский артист, которого многие знают по фильму "Квадрат" или сериалу "Дракула", сыграл Понтия Пилата. Сыграл замечательно на латыни, глубоко изучая историю и персонажа.

Иешуа играет молодой израильский актер Аарон Водовоз. У Булгакова Иешуа в момент приговора - 27 лет, а не 33 - как Иисусу. Булгаков специально называет его Иешуа Га-Ноцри и дает ему такой возраст, чтобы было очевидно, что он отходит от канонических текстов, библии.

Дословно

Юлия Снигирь, актриса, исполнительница роли Маргариты:

-Во время съемок мне больше всего запомнилась сцена бала. Мы снимали ее несколько дней, на мне был сложнейший костюм, самые неудобные туфли в мире, а металлический головной убор впивался в кожу и надолго потом оставил отметину на переносице. Когда закончились съемки, мне писали костюмеры, что они примерили эту так называемую корону и были в ужасе от того, как ее можно было так долго терпеть. К тому же было холодно и много людей вокруг, а наряд прозрачный. И это я рассказываю вкратце, чтобы не сильно жаловаться. Но, как говорится, всё в игру: я испытала весь спектр эмоций, которые прошла Маргарита на балу у Воланда. В памяти осталось ощущение, что я действительно там побывала - полное погружение.

Евгений Цыганов, актер, исполнитель роли Мастера:

- Я готовился к съемкам в другом проекте. Но он не состоялся, и в это время мне предложили сыграть Мастера. Я знал, что на роль Маргариты уже утверждена моя жена, и увидел в этом тоже опредленный знак. А перед этим я работал над сценарием про писателя, жизнь которого пересекается с сюжетом из его романа. Так все совпало. Наш фильм это не прямая экранизация. А фантазия на тему обстоятельств. В которых этот роман рождался.

Роман Кантор, автор сценария:

- Из героев мне почти все нравятся, но отдельную эмоцию я вот испытываю от персонажа по имени Алоизий Могарыч - друг Мастера, человек, который его предает, чтобы получить его жилплощадь. Это тот самый человек, которого испортил квартирный вопрос. Мне кажется, мы расширили эту роль - ее играет замечательно Александр Яценко, который просто привнес очень много себя туда, и мы еще его сделали сценаристом, то есть немножко объединили по этому же принципу. Мы буквально брали из стенограмм заседаний Союза писателей, с диспутов, которые там устраивались, эти документы или перепечатки музея Булгакова, и я компоновал просто тексты, чтобы не быть обвиненным в таком вот домысливании и попытке их как-то ангажировать. Я брал существующие в тот момент высказывания по поводу того же Булгакова или других писателей и так или иначе соединял их.

Я на самом деле к нему так подключился, и есть Телеграм канал по Булгакову, где публикуются отрывки из его дневников, писем, и просто цитаты из произведений, я читал их чуть ли не ежедневно.

"Починяю примус..."

Юра Борисов озвучил Кота Бегемота

Юра Борисов не сыграл Пса и Петуха в "Бременских музыкантах" - разговоры об этом ходили, когда создавался фильм. Но он озвучил Кота Бегемота в "Мастере и Маргарите". Кот сделан с применением технологий искусственного интеллекта.