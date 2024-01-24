На Первом канале показывают детектив Егора Кончаловского "Большой дом"
К 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Первый канал показывает сериал "Большой дом" режиссера Егора Кончаловского - исторический детектив, насыщенный неожиданными сюжетными поворотами. Эфир 22-25 января в 22.00.
Действие сериала происходит в двух временах: в период оттепели в 1965 году и в тяжелейший период блокады Ленинграда в 1942-м. В основу сюжета легли реальные уголовные дела, которые десятки лет хранились под грифом "Совершенно секретно". Их расследовали сотрудники Ленинградского управления КГБ в 1940-1960-х годах. Авторам сценария Филиппу Фисенко и Миру Станковичу были предоставлены архивные документы, многие из фактов, показанных в фильме, будут озвучены впервые.
Исторический детектив "Большой дом" создан при поддержке Института развития интернета. В центре сюжета - интеллектуальная схватка подполковника КГБ и диверсанта по кличке Граф, работавшего во время войны на немецкую разведку.
- Еще в 2012 году я познакомился с историческими фактами о банде "Зиг-Заг", члены которой в блокаду пытались подорвать продуктовую стабильность в Ленинграде - подделывали продуктовые карточки, - говорит продюсер Павел Зубенко. - К этому мы добавили еще дела, с которыми удалось познакомиться. Восемь серий нашего фильма - это фактически четыре остросюжетных детектива, которые объединены одной сквозной линией.
Прямая речь
Егор Кончаловский, режиссер-постановщик и соавтор сценария:
"Уголовные дела обычно в архивах описаны скупо. Мы снимаем картину по мотивам нескольких реальных уголовных дел, подчиняя некоторые их обстоятельства жанру фильма. "Большой дом" - политический и исторический детектив. А это требует появления в сюжете загадок, тайн. Мы хотим честно взглянуть на работу НКВД во время Великой Отечественной войны, а также КГБ. Герои фильма - люди, сочетающие в себе как положительные, так и отрицательные черты. Как в обычной жизни".