На Первом канале показывают детектив Егора Кончаловского "Большой дом"

"Уголовные дела обычно в архивах описаны скупо. Мы снимаем картину по мотивам нескольких реальных уголовных дел, подчиняя некоторые их обстоятельства жанру фильма. "Большой дом" - политический и исторический детектив. А это требует появления в сюжете загадок, тайн. Мы хотим честно взглянуть на работу НКВД во время Великой Отечественной войны, а также КГБ. Герои фильма - люди, сочетающие в себе как положительные, так и отрицательные черты. Как в обычной жизни".