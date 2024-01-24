Киберпанк в деле: стал известен сюжет нового комикса по вселенной «Спауна»

Художник Тодд Макфарлейн и американское издательство Image Comics рассказали о редизайне комикса об антигерое Спауне. Предстоящий выпуск Rat City будет посвящен приключениям «адского отродья» в мрачном киберпанковском будущем.

Сценаристом новой сюжетной линии комикса выступит Эрика Шульц, уже работавшая над этим проектом. Отрисовкой серии будет заниматься мультипликатор Зe Kapлoc , сообщает КГ-Портал.

В первоначальной версии «Спауна» главный герой (военнослужащий Элл Симонс) получил сверхъестественные силы после смерти, заключив сделку с дьяволом. В новом варианте протагонист Питер Кэрн обретет мощь «адского отродья» будучи живым. Все произойдет благодаря нанитам в его протезах ног. Первый выпуск Rat City поступит в продажу 10 апреля 2024 года.