В сети состоялась премьера драмы «Черный медведь»

По сюжету картины девушка по имени Элисон приезжает к своим знакомым Блэр и Гейбу в загородный особняк. У главной героини не получилось реализовать себя в режиссерской и актерской карьере, поэтому она решила отправиться на ретрит и подумать, чем она хочет заниматься дальше. Ее друзья испытывают разлад в отношениях: Гейб пишет музыку, но мало зарабатывает, а Блэр не смогла удержаться в танцевальной индустрии. К тому же Блэр беременна, но Гейб все равно хочет уйти от нее. Поневоле Элисон оказывается втянута в непростой любовный треугольник.