Скорсезе стал самым номинируемым на «Оскар» режиссером среди ныне живущих

23 января режиссёр Мартин Скорсезе получил очередную номинацию на премию «Оскар» за постановку фильма «Убийцы цветочной луны». 81-летний автор удостоился этой чести в десятый раз, тем самым обойдя знаменитого Стивена Спилберга, который номинировался всего девять раз.

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Таким образом, Скорсезе стал самым номинируемым на премию «Оскар» режиссёром из ныне живущих творцов Голливуда. Однако до абсолютного рекорда американскому постановщику ещё придётся постараться — сейчас наивысший результат удерживает Уильям Уайлер, знаменитый постановщик «Бен-Гура» и «Римских каникул». В его копилке целых 12 номинаций и три победы.